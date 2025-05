Defesa volta a sofrer três gols e Fortaleza busca solução para jogos fora de casa

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC João Ricardo teve de buscar três bolas dentro do gol contra o Vasco

Derrotado para o Vasco da Gama-RJ por 3 a 0, nesse sábado, 17, no Brasileirão, o Fortaleza começará a semana com algumas pendências para dar conta. O Leão precisa, não apenas vencer na Série A para não cair mais na tabela — o time está um ponto acima da zona de rebaixamento —, como também precisa mostrar recuperação jogando como visitante.

Isso porque, com revés em terras fluminenses, o Tricolor do Pici chegou a marca de cinco jogos sem saber o que é vitória como visitante no certame nacional. Em cinco jogos na primeira divisão realizados longe de solo alencarino, o Tricolor contabiliza três empates e duas derrotas.

O primeiro empate ocorreu na segunda rodada, diante do Mirassol-SP. Em seguida, veio a derrota contra o Vitória-BA, dois jogos depois. No seguinte, mais uma igualdade, diante do Sport-PE, sucedido pelo 0 a 0 com o São Paulo na sétima rodada.

Num panorama geral, os números atuando como visitante não são positivos para o grupo de Juan Pablo Vojvoda em 2025. A equipe contabiliza 15 partidas na temporada atuando fora de casa e contabiliza apenas quatro vitórias. São sete empates e quatro derrotas, com 16 gols marcados e 14 tomados entre — além de Série A —, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

Para alívio do torcedor atento a essa estatística, as duas próximas partidas do Fortaleza irão ocorrer em casa. O Leão poderá buscar recuperar a própria autoestima tendo o torcedor ao seu lado, já que na quarta-feira, 21, o time recebe o Retrô-PE para decidir a vaga na próxima fase da Copa do Brasil às 19 horas; e no domingo, 25, o embate é diante do Cruzeiro-MG, ás 20h30min, pela décima rodada da Série A.

O resultado de tais jogos serão cruciais para definir como o Fortaleza chegará para um dos jogos mais decisivos deste primeiro semestre do ano, quando o time irá até Avellaneda enfrentar o Racing, da Argentina, para saber se permanece na Copa Libertadores ou se vai para a Copa Sul-Americana. A partida irá ocorrer na última quinta-feira de maio, no dia 29, às 21h30min.

Nesses dois jogos anteriores, em casa, o Leão do Pici poderá não só buscar recuperar a própria confiança — e a do torcedor — após o empate diante do Bucaramanga e a derrota diante do Vasco, mas também deverá tentar se realinhar defensivamente. Antes do jogo diante do Vasco, o Fortaleza não tomava três gols em uma só partida desde o revés diante do próprio Racing na Arena Castelão, de modo que a partida contra o time argentino, mesmo ocorrendo somente no final do mês, já ganha um peso ainda maior de busca por uma recuperação defensiva, ainda que com dez dias de antecedência.