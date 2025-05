Série D: Ferroviário e Maracanã perdem; Horizonte vence de deixa a lanterna

Foto: Daniel Vieira / Treze Jogadores do Ferroviário no duelo contra o Treze, pela Série D do Campeonato Brasileiro 2025

Quatro equipes cearenses foram a campo na Série C do Campeonato Brasileiro neste fim de semana e apenas o Horizonte venceu. Ontem, em casa, no estádio Domingão, a equipe metropolitana bateu o Sousa por 2 a 1. No mesmo dia e horário, mas em um local mais distante, o Parnahyba também conquistava seu primeiro triunfo, vencendo o Maracanã por 3 a 2 no estádio Pedro Alelaf.

Já o Ferroviário perdeu para o Treze-PB por 1 a 0 e saiu do G4 do grupo A3 da Série D. No estádio Amigão, Karl marcou o gol que deu a vitória para o Galo da Borborema e embalou a sequência de três jogos consecutivos somando três pontos. No sábado, o Iguatu foi batido pelo Altos-PI no Morenão, no interior cearense.

A vitória do Horizonte tirou o time cearense da lanterna do grupo A3, ultrapassando o Santa Cruz de Natal. Na partida, o Galo do Tabuleiro sofreu um gol nos 19 minutos da primeira etapa, mas não se abalou e seguiu fazendo um jogo consistente. Cinco minutos depois, os donos da casa cruzaram uma bola na área e o zagueiro Uesles, do Sousa, se atrapalhou ao tentar afastar e fez contra.

A partida ficaria ainda mais positiva em favor do Horizonte após a expulsão de Jackson Santos, já no acréscimo do primeiro tempo. Nos 45 minutos finais, o Horizonte seguiu pressionando, tendo mais volume pela vantagem numérica e conseguiu a virada na partida. Dieguinho recebeu dentro da área e ajeitou para o chute, acertando o ângulo do goleiro.

No Piauí, o Maracanã seguiu oscilando e conheceu sua segunda derrota na competição. Em um jogo de cinco gols, o Bicolor desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança do grupo A2. Wilker abriu o placar para a equipe cearense, mas Bismarck empatou. O Parnahyba chegou a abrir 3 a 1, mas o Macaracanã diminuiu no fim.

Sem o lesionado Matheus Cavichioli, o Ferroviário seguiu na sina de não vencer fora de Fortaleza. O gol da partida saiu no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, houve bate rebate dentro da área e Karl estava lá para conferir.