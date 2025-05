Ceará afina detalhes para decisão contra um Palmeiras embalado e copeiro

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Pedro Henrique e Giay disputam lance no jogo Ceará x Palmeiras, no Castelão, pela Copa do Brasil 2025

Em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Ceará encara o Palmeiras-SP amanhã, 22, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da terceira fase do certame. No confronto, o Alvinegro de Porangabuçu vai visitar uma equipe sólida e com histórico de ser eficiente em mata-matas.

A prova é que, com Abel Ferrreira no comando, o Verdão já levantou 10 taças no intervalo de cinco temporadas: Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Campeonato Brasileiro Série A (2022 e 2023), Recopa Sul-Americana (2022), Supercopa do Brasil (2023) e Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024).

Ademais, o time cearense terá de frear a excelente fase do adversário em 2025. Isso porque o Alviverde venceu 13 dos últimos 14 jogos disputados. No recorte, o único tropeço foi diante do Bahia, no dia 27 de abril, quando perdeu por 1 a 0. O confronto em questão, válido pela sexta rodada da Série A, ocorreu no Allianz.

Já os triunfos ocorreram contra Sporting Cristal, Sport, Cerro Porteño (2x), Corinthians, Internacional, Fortaleza, Bolívar (2x), Ceará, Vasco, São Paulo e Red Bull Bragantino. Neste ano, além da Copa do Brasil, o Verdão disputa Série A, que lidera com 22 pontos, e Libertadores, na qual ocupa a primeira colocação do Grupo G e já está classificado para as oitavas.

“Nós sabemos que será um jogo difícil contra o Palmeiras, contra um dos grandes da América do Sul. Mas o mais importante é pensarmos na performance, muito mais que no resultado. Sabemos da nossa capacidade, somos uma equipe capaz de ir lá fazer um jogo duro”, disse Léo Condé, técnico do Alvinegro, sobre o confronto.

Longe de casa, o Ceará precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 sofrida na partida de ida. Para avançar de fase, o Vovô aposta em repetir o feito do último encontro com o adversário em território paulista. Na estreia da Série A 2022, venceu o Palmeiras por 3 a 2. Esta, aliás, é a única vitória da equipe alvinegra em 17 partidas como visitante diante do Alviverde.

Outro ponto de atenção será a postura do Alvinegro em campo. Por se tratar de uma partida fora dos seus domínios, a expectativa é de que o time cearense se apresente de forma segura na fase defensiva e eficiente no ataque — visando balançar as redes e ficar mais perto de uma vaga.

Para aumentar a segurança contra as investidas paulistas, por sinal, Condé terá um reforço importante em relação ao último duelo, contra o Sport, pela Série A. Trata-se do volante Fernando Sobral, que ficou de fora devido a suspensão automática. Diante do Verdão, o camisa 88 deve reassumir a titularidade no meio-campo alvinegro. Ele é uma das peças cruciais no funcionamento do time e vem formando dupla entrosada de volantes com Dieguinho.



Por outro lado, porém, o Alvinegro de Porangabuçu perdeu um nome interessante no setor ofensivo: Rômulo. O meia está emprestado pelo Palmeiras ao clube cearense até o fim de 2025 e, por cláusula contratual, não poderá atuar nesta quinta-feira. O camisa 19 é substituto imediato de Mugni e poderia ser utilizado na segunda etapa para dar mais criatividade ao time cearense.