Fortaleza recebe Retrô no Castelão mirando classificação na Copa do Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES Sem Sasha, Fortaleza deve ter volta de Pol Fernández para o time titular

O Fortaleza virou a página na Série A após a derrota para o Vasco da Gama-RJ, no Rio de Janeiro (RJ), e tem foco absoluto na importante partida contra o Retrô-PE, que acontece nesta quarta-feira, 21, às 19 horas, na Arena Castelão (CE), na Capital, em jogo que vale a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. No confronto de ida, no Recife (PE), as equipes empataram em 1 a 1.



Ou seja, não há vantagem para nenhum dos dois clubes nordestinos na partida. Para o Tricolor do Pici, a vitória por qualquer placar no tempo regulamentar será suficiente para garantir a vaga na próxima fase do certame — o mesmo vale para a Fênix. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nas penalidades.



O confronto na marca da cal, inclusive, não seria uma novidade envolvendo um duelo entre Fortaleza e Retrô. Na temporada passada, os clubes também se enfrentaram pela Copa do Brasil, mas na segunda fase. Naquela ocasião, em jogo único disputado na Arena Castelão, o duelo terminou sem gols e precisou ser decidido nos pênaltis. O Leão levou a melhor por 3 a 2 e avançou.



No atual momento da temporada, o Fortaleza ainda tenta se estabilizar. O time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda chegou a emplacar, recentemente, sete jogos sem derrotas – tendo cinco empates e duas vitórias por goleada nesse recorte —, mas voltou a amargar um revés no final de semana passado, quando foi superado pelo Vasco em São Januário (RJ), por 3 a 0.



Em relação aos desfalques, o comandante argentino do Leão tem três ausências confirmadas: o atacante Moisés e os volantes Lucas Sasha e Rodrigo. Os dois primeiros citados realizam tratamento no departamento médico, enquanto o terceiro está em processo de fortalecimento físico. Além do trio, o meio-campista Zé Welison é dúvida.



Rival do Tricolor, o Retrô vive fase conturbada em 2025. A equipe pernambucana demitiu o técnico Milton Mendes no dia 11 de abril, após derrota de virada para o Caxias-RS, pela Série C — torneio em que a Fênix não faz um bom início de campanha. O auxiliar Wires Souza assumiu de forma interina e estará na beira do campo contra o Fortaleza.



Wires, vale ressaltar, já esteve à frente do comando da Fênix anteriormente neste ano, quando ajudou a equipe a chegar à final do Campeonato Pernambucano, contra o Sport, onde acabou derrotado nos pênaltis. No domingo passado, o Retrô venceu o Itabaiana-SE pela Terceirona, resultado que trouxe um “respiro” para o time antes da decisão diante do Leão do Pici.



Para a partida, o técnico do Retrô deve ter uma extensa lista de desfalques. São sete dúvidas ao todo: o goleiro Paulo Ricardo, os zagueiros Denílson, Gedeilson e Luiz Henrique, o volante Fabinho, o lateral-direito Sávio e o experiente atacante Fernandinho.



Além da questão esportiva, tendo em vista a relevância de chegar às oitavas de final da Copa do Brasil, a classificação também vale uma boa quantia em dinheiro. O vencedor receberá, em premiação, R$ 3,6 milhões.



Fortaleza x Retrô-PE: ficha técnica

Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Tinga, David Luiz, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pol Fernández, Martínez, Pochettino e Calleb; Marinho e Deyverson. Téc: Vojvoda.

Retrô

4-3-3: Fabián Volpi; Bruno, Claudinho, Rayan e Salomão; Jonas, Richard Franco e Radsley; Iba Ly, Maycon Douglas e Fialho. Téc: Wires Souza.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 21/5/2025

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Premiere e Sportv