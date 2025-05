Fortaleza dá vexame no Castelão e é eliminado da Copa do Brasil pelo Retrô

Foto: BAGGIO RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Calebe, meia do Fortaleza, durante o empate com o Retrô no Castelão

Vexatório. Não há outra palavra que possa definir tão bem o que o Fortaleza protagonizou na noite de ontem, na Arena Castelão, na Capital, ao ser eliminado da Copa do Brasil pelo Retrô-PE, nos pênaltis, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. O resultado traz de volta ao Pici uma crise que parece interminável neste ano.

A atuação do Fortaleza no primeiro tempo foi constrangedora. Mesmo jogando como mandante e diante de um clube da terceira divisão nacional, com menor poder financeiro e qualidade técnica — além de estar em fase conturbada, comandado por um treinador interino —, o Leão do Pici não conseguiu se impor. A equipe cearense foi um retrato da pior versão que mostrou em outros momentos desta temporada.

Passivo, lento nas duas fases do jogo, seja com ou sem a bola, e extremamente previsível nas articulações: assim se mostrou o Tricolor. O meio-campo formado pelos argentinos Pol Fernández, Emmanuel Martínez e Pochettino, que já havia sido testado em partidas anteriores, não encaixou novamente. O trio, sem força na marcação e muito menos inspiração na construção, tornou o Fortaleza nulo.

O Retrô, dentro de todas as suas limitações, conseguiu ser mais organizado do que o Tricolor. A equipe pernambucana neutralizou os lados do campo, ocupados por Breno Lopes e Marinho, e tomou conta do setor central. Além de não ter sofrido grandes perigos de gol, com exceção de um lance envolvendo Martínez já próximo dos acréscimos, a Fênix criou chances para abrir o placar.

O centroavante Mascote, em duas ocasiões, esteve em boas condições de balançar as redes do goleiro João Ricardo, mas pecou nos chutes. No término da etapa inicial, parte do público presente na arquibancada, de pouco mais de 15 mil pessoas, vaiou o desempenho do Fortaleza. As expectativas ficaram voltadas para o retorno do intervalo. Afinal, somente a vitória importava para os dois times.

No segundo tempo, a inevitável “bronca” de Juan Pablo Vojvoda no vestiário pareceu ter dado resultado — ressalte-se o "pareceu". O escrete vermelho-azul-e-branco mudou a atitude e passou a se impor. Naturalmente, o Retrô, pressionado, recuou e ficou preso dentro da grande área, com o Fortaleza mais intenso e objetivo, rondando a zona defensiva da Fênix em busca do primeiro gol.

A impressão, pelo ritmo imposto pelo Leão, era de que o gol dos comandados de Vojvoda não demoraria para acontecer. A impressão se confirmou aos 11 minutos, Marinho atacou a linha de fundo e cruzou para Deyverson, que desviou de cabeça como um passe para Breno Lopes. O atacante, de frente para a baliza, finalizou com força, sem chance de defesa para Volpi. Foi o quinto gol do camisa 26 na temporada.

Mas logo veio o “balde de água fria”. Aos 20 minutos, Mike empatou para o Retrô, em gol que desestabilizou o Fortaleza. Aos 24, em escanteio, o time pernambucano quase virou, mas João Ricardo impediu. Aos 29, o arqueiro tricolor voltou a brilhar, desta vez em lance cara a cara com Fialho. O camisa 1 foi determinante para evitar um vexame maior no Castelão.

Sem mudança no placar e com 2 a 2 no agregado, a classificação precisou ser definida nos pênaltis. Na marca da cal, Lucero e Kervin desperdiçaram as cobranças, enquanto o Retrô converteu todos os quatro chutes que teve. Fortaleza eliminado, de forma vergonhosa, sob vaias e gritos de “time sem vergonha”.

Fortaleza (1)1x1(4) Retrô: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Tinga, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Pol Fernández (Pikachu), Martínez e Pochettino (Calebe); Marinho, Breno Lopes (Kervin) e Deyverson (Lucero). Téc: Vojvoda.



Retrô



4-3-3: Fabián Volpi; Mendonça, Eduardo (Gedeílson), Rayan e Salomão; Gledson, Mike (Diego Guerra) e Radsley; Iba Ly (Richard), Maycon Douglas (Fialho) e Mascote (Bruno). Téc: Wires Souza.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Gols: Breno Lopes (11’ 2T), Mike (20’ 2T)

Cartões amarelos: Pol Fernández, Brítez e Gustavo Mancha (Fortaleza); Mike, Rayan e Mendonça (Retrô)

Público total: 15.170

Renda bruta: R$ 130.120,00