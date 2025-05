Só a vitória interessa: Ceará encara o Palmeiras no Allianz Parque, pela Copa do Brasil

Foto: Lucas Emanuel/FCF Pedro Raul e Bruno Fuchs disputam lance no jogo Ceará x Palmeiras, no Castelão

Se o cinema coloca Tom Cruise diante de façanhas improváveis em “Missão Impossível: O Acerto Final”, o futebol reserva ao Ceará um enredo não menos tenso para esta noite. O Alvinegro encara o Palmeiras, às 19 horas, no Allianz Parque, em busca de reverter a desvantagem cedida no primeiro jogo, mostrar que é possível bater a equipe de Abel Ferreira e avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.

Para isso, o equipe de Léo Condé, que viaja confiante após vencer o Sport-PE na Série A, terá de correr contra tempo, contra a própria sequência negativa fora de casa e contra o regulamento, que certamente estará debaixo do braço do Alviverde. Como todo grande acerto, há dinheiro em jogo. Além do mérito esportivo, o Ceará pode agregar R$ 3,6 milhões às finanças caso passe de fase.

Na ida, o Porco venceu por 1 a 0 na Arena Castelão, com gol marcado de cabeça pelo zagueiro Gustavo Gómez. Quando passou a ter a vantagem, o time paulista baixou o ritmo e parou o jogo com faltas táticas. Responsável pela construção de jogadas, Dieguinho foi um dos alvos. Ao todo, o volante foi derrubado sete vezes.

Léo Condé precisará estar preparado para enfrentar um cenário parecido ou até contrário — caso o Verdão tente fazer investidas no início para decidir o placar. Diante de um rival que venceu 13 dos últimos 14 jogos, o time cearense carrega o papel do agente surpresa, mas já mostrou estar confortável nessa posição, afinal, é o atual quinto colocado do Brasileirão com muitos méritos.

A matemática não é tão difícil quanto o cenário. Caso o Vovô assuma a vantagem no placar nos domínios do rival, a diferença de um gol já iguala tudo e leva o jogo para os pênaltis. Uma vitória por dois ou mais tentos à frente, coloca o Ceará nas oitavas de final da competição de forma direta. Diante de sua torcida, que não promete um caldeirão — menos de 18 mil ingressos foram vendidos até terça —, o Palmeiras joga pelo empate.

Sem vencer fora de casa há cinco partidas, os torcedores do clube de Porangabuçu podem atribuir sua confiança ao roteiro que viveram da última vez em que o time viajou para enfrentar o Palmeiras. Naquela ocasião, na estreia da Série A de 2022, o Ceará venceu por 3 a 2. Foi a única vitória da equipe alvinegra em 17 partidas como visitante diante do Alviverde. Se repetida, leva o jogo aos pênaltis.

Para o duelo, ambos os plantéis têm novidades. Abel Ferreira teve Paulinho, que pode retornar, como retorno nos treinamentos. Bem como Micael, recuperado de uma entorse no tornozelo. Ele já voltou a treinar há um tempo e pode voltar a ser relacionado. O Palmeiras não tem nenhuma desfalque novo, mas Abel tem rodado muito os titulares e pode surpreender.

Por sua vez, Condé conta com o retorno do volante titular Fernando Sobral, que ficou de fora do confronto com o Sport, pela Série A, devido a suspensão automática. Quem pode ficar de fora do jogo é o protagonista do Ceará no ano: Pedro Raul, que sofreu uma pancada no tornozelo ante o Sport. Ele viajou com o elenco para São Paulo, porém. O meia Rômulo é desfalque garantido por pertencer ao Palmeiras.

Ficha técnica - Palmeiras x Ceará

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson (Mauricio); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López) Téc: Abel Ferreira.

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul (Lelê). Téc: Léo Condé.

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Data: 22/5/2025

Horário: 19h30min

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Transmissão: Prime Video, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri; YouTube e Facebook O POVO