Ceará não joga bem, perde para o Palmeiras e se despede da Copa do Brasil

Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Estadão Conteúdo Pedro Raul mal viu a cor da bola no Allianz Parque

O Ceará deu adeus a Copa do Brasil na noite de ontem. Atuando no Allianz Parque, em São Paulo (SP), o Alvinegro foi derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras, em jogo de volta da terceira fase da competição nacional. Estêvão (duas vezes) e Flaco López marcaram os gols da vitória paulista — que contou com atuação apática do time cearense.

Derrotado no confronto de ida, na Arena Castelão, em Fortaleza, o Vovô tinha a clara missão de vencer para poder tentar a classificação na casa adversária. No entanto, desde o minuto inicial, a equipe comandada por Léo Condé constatou a dificuldade do desafio.



Dono de um dos melhores elencos do País, o Alviverde tomou as rédeas da partida e se impôs, principalmente em jogadas pelas pontas, utilizando peças como Piquerez, Estêvão e Mayke — este entrou logo aos 10 minutos após Felipe Anderson sair lesionado.

Aos 6, Piquerez cobrou falta com força e a bola passou próxima ao travessão. Depois, já aos 21, foi a vez de Estêvão aplicar um chapéu pelo lado esquerdo, tocar para Maurício e receber de volta cara a cara com Fernando Miguel. A finalização saiu em cima do camisa 16.

Enquanto o Palmeiras mostrava agilidade e objetividade com a bola, o Ceará tentava se fechar para evitar jogadas perigosas pelo lado paulista. Em termos ofensivos, por sua vez, o Alvinegro de Porangabuçu foi pouco produtivo. Com laterais e meio-campistas tendo grande preocupação com a marcação, o time quase não criou chances para Pedro Raul, principal esperança de gols, finalizar.

Com um duelo bastante disputado na metade do campo, o Verdão teve outra oportunidade de marcar aos 43, quando Lucas Evangelista finalizou em cima da marcação e Piquerez aproveitou o rebote. Na jogada, porém, o lateral chutou no meio do gol de Fernando Miguel. Na resposta, Pedro Henrique chegou a balançar as redes após driblar Weverton, mas o árbitro Anderson Daronco anulou o tento por impedimento do camisa 7 na jogada.

Na volta para o segundo tempo, o Vovô tentou surpreender com Pedro Henrique novamente. Logo no primeiro minuto, o ponta recebeu e chutou de primeira, mas sem muita força. Na sequência, Estêvão fez jogada pela direita e cruzou rasteiro para Vitor Roque, que finalizou e viu Fernando Miguel evitar o tento palmeirense.

Depois de uma leve diminuída no ímpeto ofensivo do time da casa, o Ceará tentou se lançar ao ataque e criou boa chance com Galeano. Após boa jogada de Pedro Henrique, Rafael Ramos recebeu e achou o paraguaio, que desviou levando perigo.

Na altura dos 20 minutos, o cenário do jogo mudou. Após jogada individual, Estêvão foi derrubado na área e o pênalti foi assinalado com auxílio do VAR. O próprio camisa 41 cobrou e Fernando Miguel defendeu a penalidade, mas, no rebote, o jovem prodígio marcou.

Depois do primeiro gol, o Palmeiras seguiu pressionando e não demorou para ampliar. Aos 24, Lucas Evangelista passou para Estêvão, que resolveu decidir o duelo. Com agilidade e — muita habilidade —, o ponta partiu para cima da marcação, pedalou e finalizou com força no ângulo, sem chances para o goleiro alvinegro.

Em larga desvantagem no confronto, o Ceará tentou fechar os espaços e chegou ao ataque duas vezes com Rafael Ramos, mas sem sucesso. Antes do jogo ser encerrado, ainda houve tempo para mais um tento paulista. Aos 41, Flaco aproveitou falha de Marllon, fez o giro e bateu bem para dar números finais ao duelo.

Com o resultado, o Alvinegro encerra sua participação na Copa do Brasil. O próximo compromisso da equipe será no dia 1º de junho, diante do Atlético-MG, pela Série A 2025.

Palmeiras 3x0 Ceará - Ficha técnica

Palmeiras

3-5-2: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Felipe Anderson (Mayke), Aníbal Moreno, Evangelista (Richard Ríos), Maurício e Piquerez (Vanderlan); Estêvão (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López). Téc: Abel Ferreira.

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Dieguinho, Fernando Sobral (Lourenço) e Mugni (Matheus Araújo); Galeano (Aylon), Pedro Henrique (Lelê) e Pedro Raul. Téc: Léo Condé.

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Data: 22/5/2025

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gols: 21min/2ºT - Estêvão (PAL); 24min/2ºT - Estêvão (PAL); 41min/2ºT - Flaco López (PAL)

Cartões amarelos: Rafael Ramos (CEA)