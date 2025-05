Inter perde três pênaltis, mas vence Maracanã e avança na Copa do Brasil

Foto: Ricardo Duarte/Internacional Alan Patrick perdeu dois pênaltis, mas o Inter se classificou

O Maracanã lutou, mas não conseguiu fazer frente ao Internacional e foi eliminado da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira, 22. Jogando no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), devido à venda do mando de campo, o Bicolor fez uma partida mais competitiva do que o jogo da ida, mas insuficiente para se classificar e acabou sendo derrotado por 3 a 0.

Rayr Miller, goleiro da equipe metropolitana, foi destaque mais uma vez, impedindo um placar ainda mais desfavorável ao defender duas penalidades — uma terceira foi no travessão. O atacante Bravo foi outro destaque, fazendo um jogo de muita movimentação e sendo pivô nos contra-ataques.

Maracanã 0x3 Internacional: O jogo

Com desvantagem no placar agregado, o Maracanã precisou ser mais ofensivo nesta partida. A entrada do meia Patuta indicava uma postura mais ofensiva dos cearenses, e, nos primeiros minutos, a equipe de Júnior Cearense buscou chegar à grande área.

Mesmo mais ofensiva, a equipe bicolor não deixou de ser cautelosa. O Maracanã não abriu mão da sua linha de cinco defensores e seguiu apostando em contra-ataques. Seguindo a tônica do primeiro jogo, a equipe colorada concentrou seu jogo pelas laterais e buscou o centroavante Ricardo Mathias.

A estratégia do técnico Roger Machado era clara: Wesley e Gustavo Prado bem aberto nas pontas, para que se abrisse um corredor entre os zagueiros e os alas do Bicolor. O espaço aberto entre os defensores cearenses era preenchido por Bernabei e Aguirre, que iam até a linha de fundo para apostas na bola na área.

Nas poucas chances que teve, o Maracanã circulava a bola com passes rápidos, geralmente no lado esquerdo, e tentava achar os atacantes Bravo e Davi Torres, que puxavam os contra-ataques sempre em desvantagem numérica.

Aos 30 minutos, o Internacional cobrou um escanteio e, na grande área, o volante Wilker desviou a bola com a mão. Após auxílio do VAR, Edina Alves marcou pênalti e Alan Patrick correu para a bola. O camisa 10 subestimou a fama de bom pegador de pênaltis de Rayr Miller, bateu de cavadinha e viu seu chute ser facilmente contido pelo camisa 23 do Maracanã.

O Internacional seguiu martelando, mas a defesa da equipe alviceleste se manteve firme e o goleiro Rayr Miller fez boas intervenções. No último lance da primeira etapa, o Maracanã teve um contra-golpe, mas Wilker finalizou fraco e Anthoni encaixou a bola sem mais problemas.

No início da segunda etapa, o Inter buscava o gol para garantir um gol para poder poupar titulares. Aos três minutos, o experiente zagueiro Edimar cometeu falta e Alan Patrick foi para a bola. Ainda com cavadinha, mas com mais objetividade, o armador do Colorado encobriu a barreira e acertou o canto esquerdo de Rayr, 1 a 0.

Dez minutos depois, Wesley tenta jogada individual contra Rogério e foi derrubado novamente na área. Ele mesmo cobrou, mas, novamente, o Inter parou em Rayr Miller.

Mesmo com dois a zero em favor no agregado a equipe gaúcha aumentava a pressão. Foi assim que aos 22 minutos conseguiu mais um pênalti. Alan Patrick foi novamente para a marca da cal, dessa vez, tentando "tirar" do goleiro. O problema é que o meio-campista buscou tanto um local fora do alcance do goleiro do Maracanã que acabou carimbando o travessão.

Após tanto pressionar, Wesley, mais uma vez em jogada individual, desmontou a defesa do time cearense, encobriu o goleiro e marcou o segundo gol da partida, seu primeiro na temporada. Exausto fisicamente e sem condições de arquitetar uma reação, o Maracanã focou em se defender e não sofrer mais gols.

Aos 40 minutos, Óscar Romero, que entrou no decorrer do jogo, recebeu a bola com liberdade, trouxe para a perna esquerda e marcou um bonito gol, de fora da área, e garantiu um sonoro placar para o Internacional.

Ficha técnica:

Maracanã:

5-3-2: Rayr Miller; Rafael Mandacaru (Hugo Freitas), Edimar, Jairo, Rogério e Leandro; Wilker, Michel e Patuta (Ronaldo Shider); Davi Torres (Luis Soares) e Bravo. Téc.: Júnior Cearense

Internacional:

4-3-3: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel(Juninho) e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick (Óscar Romero); Gustavo Prado, Wesley (Bruno Tabata) e Ricardo Mathias. Téc.: Roger Machado



3ª Fase da Copa do Brasil

Data: 22/05/2025

Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa(SP)

VAR: Wagner Reway (SC)

Gols: Alan Patrick aos 3 do 2T, Wesley aos 16 do 2T e Óscar Romero aos 40 do 2T

Amarelos: Edimar (Maracanã) Ricardo Mathias Gustavo Prado (Internacional)