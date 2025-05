Beatriz Haddad Maia luta, mas perde para Rybakina e cai na semifinal

Foto: Paul Crock / AFP Bia teve a melhor semana da temporada até agora

Em um jogo tenso e cheio de alternativas, Beatriz Haddad Maia esteve perto de confirmar sua presença na final do WTA de Strasbourg, mas acabou ficando pelo caminho. Nesta sexta-feira, 23, a tenista número 1 do Brasil foi derrotada pela casaque Elena Rybakina (12ª do mundo) por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (9/7), 1/6 e 6/2, em 2h46min.

A número 23 do ranking tentava voltar a uma final de torneio após um hiato de oito meses. Em setembro do ano passado, ela enfrentou Daria Kasatkina pelo WTA 500 de Seul e ficou com o título. Desta vez ela parou na semifinal.

A partida desta sexta foi o quarto encontro entre Bia e Rybakina Com a definição de hoje, as duas estão empatadas: duas vitórias para cada lado. A casaque enfrenta na final a russa Liudimilla Samsonova, que venceu a americana Danielle Collins por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h27min de partida.

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio. Com um jogo sólido e boa variação de golpes, Bia esteve muito perto de obter a vantagem no nono game, quando o serviço era da sua rival, mas falhou no momento de definir e viu a adversária se recuperar. No tiebreak, Rybakina prevaleceu.

Bia voltou focada no segundo set e iniciou o duelo confirmando o seu saque e conseguiu abrir uma vantagem de 4 a 1. Confiante, ela se aproveitou da baixa intensidade de Rybakina, obteve mais uma quebra em um belo winner e foi para o saque para fechar a segunda parcial em 6/1.

O terceiro e decisivo set começou com a paulistana dominante. O seu cartão de visitas foi logo uma quebra. Mas depois de ganhar sete games seguidos, o cenário mudou. Rybakina reagiu, emendou uma sequência de seis games e venceu a parcial final por 6/2. (Agência Estado)