Presidente do Ceará elogia Vina, mas diz não ter "nada encaminhado" por retorno

Foto: FÁBIO LIMA João Paulo também falou sobre seu sentimento de gratidão ao ex-atleta do Vovô

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, falou sobre um possível retorno de Vina ao Alvinegro de Porangabuçu na janela de transferências do meio do ano. Em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na noite de ontem, o mandatário revelou apreço pelo atleta, mas afirmou que a contratação do meia ainda não chegou a ser debatida no clube.

Vina teve uma passagem marcante pelo Vovô entre 2020 e 2023. Nesse período, ele conquistou uma Copa do Nordeste e foi o grande nome da melhor campanha do Ceará na história da Série A do Brasileirão de pontos corridos, na temporada de 2020.

“O Vina é um jogador espetacular. Tem uma história dentro do Ceará. Está há dois anos num mercado que a gente sabe que é bem diferente do futebol brasileiro, até pela questão física, pela intensidade. É um nome que é interessante, mas a gente não chegou a discutir a questão de números de contratação em relação a isso”, disse João Paulo.

Após deixar o Alvinegro, o meio-campista teve uma breve passagem pelo Grêmio, por empréstimo. Após deixar o Tricolor Gaúcho, foi emprestado ao Al-Hazem, da Arábia Saudita, ainda em 2023, tendo sido contratado em definitivo pelo também saudita Al-Jubail já em 2024, clube que defende atualmente.

“Há uns três meses conversei com o empresário dele, não sei como está a situação dele de contrato. Não sei se ele vai renovar lá (na Arábia Saudita). Sei que ele também tem esse desejo de voltar”, falou o presidente, que lembrou das opções para a posição no elenco alvinegro.

“Temos três jogadores na posição, que todos os três estão muito bem: o Mugni, o Matheus Araújo e o Rômulo. Então a gente tem que saber respeitar esse momento e vamos ver o que pode acontecer. Não quero criar ou gerar nenhuma expectativa, porque sei que o torcedor gosta do Vina, mas a gente precisa também entender o momento”, ponderou.

Carinho do presidente

A passagem do meia pelo Alvinegro de Porangabuçu teve que ser interrompida poucos meses após o rebaixamento do Vovô na Série A do Brasileirão de 2022. Na ocasião, a queda nas receitas do clube — oriundas do descenso — resultou no atraso de diversos pagamentos a alguns atletas, incluindo Vina.

“Tenho um carinho pelo Vina, já até falei isso publicamente. No momento mais difícil que eu passei da minha gestão, nós tínhamos um valor considerável de passivo com ele, que ele nunca me cobrou, sempre respeitou e, graças a Deus, a gente está finalizando isso”, revelou João Paulo Silva.

“Até agradeço ele, de forma muito respeitosa, mas o que eu posso dizer é que não tem nada encaminhado. Nós temos que respeitar esse processo que eu acabei de falar aqui de contratação”, afirmou o presidente do Vovô.