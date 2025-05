Sob pressão, Fortaleza encara embalado Cruzeiro na Arena Castelão pela Série A

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13..05..2025: Pikachu. Fortaleza x Atlético Bucaramanga, no Arena Castelão. /Daniel Galber Especial para O POVO)

Após uma eliminação vexatória na Copa do Brasil e em meio a mais um momento de pressão na temporada, o Fortaleza recebe o Cruzeiro hoje, às 20h30min, na Arena Castelão, pela 10ª rodada da Série A, precisando dar uma resposta, em campo, para a torcida. Além do fator emocional que o duelo representa para o Tricolor, também há uma enorme importância em relação à tabela de classificação.

Na rodada anterior, o Leão do Pici perdeu para o Vasco da Gama por 3 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro, caiu para a 14ª posição e ficou com apenas um ponto de diferença para a zona de rebaixamento. Uma eventual vitória sobre o Cruzeiro traz um alívio, pelo menos momentâneo. Já uma derrota ou um empate pode empurrar o time cearense para o Z-4 — o que agravaria a crise atual.

​

No meio da semana, o clima entre o elenco e parte da torcida ficou estremecido. Após a derrota nos pênaltis para o Retrô-PE, pela Copa do Brasil, na Arena Castelão, os jogadores do Fortaleza ouviram vaias intensas, gritos de “time sem vergonha” e protestos no estacionamento do estádio, na saída do ônibus do clube. O fator casa, que em anos anteriores foi um trunfo importante, não tem sido impactante em 2025.

Contra a Raposa, o Tricolor tem cinco desfalques confirmados. No ataque, Marinho cumprirá suspensão automática por ter recebido cartão vermelho na partida diante do Vasco. No meio de campo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Moisés, Lucas Sasha, Bruninho e Matheus Rossetto, todos se recuperando de lesão, no departamento médico.

Rival do Leão, o Cruzeiro vive uma fase contrária. A equipe mineira, que tem o português Leonardo Jardim como treinador, está invicta há oito jogos, melhor sequência do clube nesta temporada. Neste recorte de partidas, o Cabuloso venceu seis duelos e empatou outros dois, entre confrontos válidos por Série A, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Considerando o momento no Brasileirão, o time celeste vem embalado para encarar o Tricolor do Pici. Nos últimos quatro jogos que disputou pelo certame nacional, foram três vitórias: contra Vasco (1 a 0) e Flamengo (2 a 1), no Mineirão (MG), além de uma goleada sobre o Sport (4 a 0), na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Na rodada passada, a equipe empatou sem gols no clássico com o Atlético-MG.

Para a partida em solo cearense, Leonardo Jardim terá um desfalque bem relevante: o meio-campista Matheus Pereira, um dos principais destaques do elenco do Cruzeiro. O jogador completou a série de três cartões amarelos e cumpre suspensão automática. Além dele, o lateral Fagner e o atacante Wanderson, com problemas físicos, devem ser ausências na equipe mineira.

Fortaleza x Cruzeiro: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Zé Welison, Martínez e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Cruzeiro

4-4-2: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Eduardo; Gabigol e Kaio Jorge. Téc: Leonardo Jardim

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 25/5/2025

Horário: 20h30min

Árbitro: João Vitor Gobi/SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Evandro de Melo Lima/SP

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO