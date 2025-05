Calderano perde para chinês na final do Mundial e fica com vice inédito no tênis de mesa

Foto: Karim JAAFAR / AFP Hugo Calderano foi derrotado por rival chinês na decisão

Hugo Calderano (número 3 do mundo) chegou onde jamais qualquer mesa-tenista do hemisfério sul esteve. Ontem, o carioca de 28 anos disputou a final do Campeonato Mundial de tênis de mesa diante do chinês Wang Chuqin (número 2). O vice-campeonato veio depois de derrota por 4 a 1.

"Tem um significado enorme. Sempre foi um dos meus grandes objetivos. Há alguns anos, era muito difícil pra um brasileiro sonhar com uma medalha em um Mundial. Nós conseguimos esse objetivo", celebrou o brasileiro, que quer voltar a disputar o título.

"Claro que ficou um gostinho de 'quero mais', de sair daqui campeão mundial. Tenho certeza de que vou ter outras oportunidades. Vou continuar elevando meu nível, me preparando muito para chegar ainda melhor nas próximas", projetou.

Contando com apoio da torcida em Doha, Wang começou agressivo, anotando o primeiro ponto do jogo. Os dois rivais começaram apostando na velocidade, tendo que jogar mais afastados da mesa. Equilíbrio foi o que definiu o primeiro set, que terminou em 12 a 10 para o chinês.

A segunda etapa definitivamente não seguiu o roteiro da primeira: Wang se saiu bem melhor, jogando pressão para cima de Hugo, que cometeu muitos erros de saque e ofereceu certa facilidade ao jogar mais ao centro da mesa. A parcial terminou em 11 a 2.

Calderano mudou de postura e começou bem o terceiro set, abrindo quatro pontos de vantagem. Mas o chinês foi um adversário perigoso, dificultando a administração do brasileiro. A parcial fechou em 12 a 4 para o carioca, recolocando-o no jogo por ora: 2 a 1.

Contando com sorte e erros do brasileiro, Wang dominou o quarto set. O placar foi tão cruel como na segunda parcial: 11 a 2 para o chinês, que precisou apenas vencer o set seguinte para ganhar o título inédito. Hugo até começou bem, vibrando bastante a cada ponto, mas não foi o suficiente para trazer o inédito título para o Brasil: 11 a 7 na etapa decisiva.

"A gente treina muito para estar ali jogando o último jogo do Mundial, na mesa principal. Muita gente assistindo, muita gente torcendo. Sou muito grato por ter tido essa oportunidade e vou continuar buscando muito mais", disse Calderano.

Enfrentar um adversário da China no tênis de mesa definitivamente não é uma tarefa tranquila. Porém, Calderano tem tido bons desempenhos recentes contra os asiáticos. Na Copa do Mundo da modalidade, realizada mês passado, o brasileiro conseguiu superar dois chineses em sequência: Wang Chuqin na semifinal e Lin Shidong na decisão.