Presidente do Ceará despista, mas promete reforços na janela de transferências

Foto: FÁBIO LIMA João Paulo Silva concedeu entrevista exclusiva

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, revelou o interesse na contratação de novos atletas nas janelas de transferências do meio do ano. Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 24, o dirigente afirmou que as conversas internas por novas aquisições acontecem internamente.

Segundo o presidente do Vovô, os integrantes do departamento de futebol já sabem quais as carências do escrete de Porangabuçu e alguns nomes já estão sendo analisados, mas o mandatário preferiu não revelar posições.

“A gente tem conversado muito no dia a dia sobre contratações. Vamos trazer, sim. Não quero também dizer aqui a quantidade nem posições, mas nós já mapeamos as carências. Estamos analisando alguns nomes, de algumas posições que a gente enxerga que precisam vir”, revelou.

O futebol brasileiro terá período para contratações entre 2 e 10 de junho e de 10 de julho a 2 de setembro.

João Paulo Silva explicou que, para o Ceará fazer uma contratação, inicialmente, o departamento de mercado define uma série de nomes, que, posteriormente, são passados para a cúpula do futebol. Na sequência, o setor analisa as opções e direciona ao presidente. Conforme o mandatário, as negociações só se iniciam após aprovação dos dirigentes e da comissão técnica.

“Acho que duas coisas são importantes: a metodologia de trabalho e as pessoas. O formato dessas contratações e todos os processos, eles são obedecidos. Não existe nenhuma contratação que saia dessa condução, dessa esteira, desse processo que combinamos”, pontuou.

“Acho que esse é o caminho que vem dando certo. Por mais que a responsabilidade seja minha, como presidente, eu não chego lá e digo que vai ser assim. Respeito e passo o exemplo para todos. Contratamos 19 jogadores nessa temporada. Todos passaram por esse processo de metodologia”, apontou.

Também na entrevista exclusiva, João Paulo se debruçou sobre a situação do centroavante Pedro Raul, artilheiro alvinegro em 2025, com nove gols em 17 jogos. Emprestado pelo Corinthians até o fim da temporada, o camisa 9 vive momento de destaque, mas quer permanecer em Porangabuçu para cumprir o contrato, de acordo com o presidente do Vovô.

O atacante, decisivo na conquista do título estadual, vive jejum de bolas nas redes, mas ainda é a principal referência ofensiva do Ceará, que tem opção de compra ao fim do empréstimo. Até agora, o Timão ainda não sinalizou interesse de outros clubes em adquirir Pedro Raul devido ao destaque nos últimos meses.

“Ele (Pedro Raul) já falou publicamente que quer ficar até o final do ano. O Corinthians, até então, não chegou, a nos falar que chegou alguma coisa. […] O importante é que ele está feliz, independentemente de não estar fazendo gol nessas últimas rodadas, mas é um jogador que vem ajudando, é um jogador que está sendo importante”, destacou.