Bia Haddad Maia e João Fonseca estreiam hoje em Roland Garros

Beatriz Haddad Maia e João Fonseca vão estrear no tradicional torneio de Roland Garros nesta terça-feira, 27. As partidas dos dois tenistas brasileiros pela primeira rodada do torneio francês ocorrem na mesma quadra, a de número 7.

Bia, número 23 do mundo, fará o primeiro jogo da quadra, a partir das 6 horas (de Fortaleza). Ela encara a norte-americana Hailey Baptiste, número 70 do ranking da WTA. A paulistana chega em boa fase para a competição. Na semana passada, ela foi semifinalista do WTA 500 de Strasbourg e esteve muito perto de se garantir na decisão em confronto com Elena Rybakina (acabou derrotada por 2 sets a 1). Ela venceu três jogos seguidos pela primeira vez nesta temporada de 2025.

No início do ano, entre os meses de janeiro e abril, Bia chegou a ser derrotada em nove partidas consecutivas. Agora, antes de Roland Garros, a brasileira teve melhores atuações e conseguiu bons resultados ganhando moral para o torneio.

Maior promessa do tênis brasileiro, João Fonseca estreia no Grand Slam contra o "gigante" polonês Hubert Hurkacz, atual 28º do ranking da ATP. A partida é a última da quadra 7 nesta terça, e deve ter início por volta de 12 horas (de Fortaleza).

Atual número 65 do mundo, o carioca de 18 anos vive um momento instável na temporada. Ele acumula três derrotas consecutivas: na segunda rodada do Masters 1000 de Madri e nas primeiras rodadas do Challenger de Estoril e do Masters 1000 de Roma.

Rival de João Fonseca, Hubert Hurkacz é o tenista número um da Polônia. O europeu foi vice-campeão do ATP 250 de Genebra, na Suíça, no último final de semana, quando perdeu a decisão da competição para o sérvio Novak Djokovic.

O outro representante brasileiro na chave de simples foi o cearense Thiago Monteiro, número 131 da ATP. Em jogo duro, com mais de 4 horas de duração, o tenista foi eliminado pelo tcheco Vit Koprica, 86 do mundo, por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/3, 4/6, 6/7 (6) e 6/1, em 4h16min de jogo.

No Brasil, as partidas de Roland Garros são exibidas no streaming Disney e nos canais ESPN, da TV fechada. (Agência Estado)