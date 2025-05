Crise no Fortaleza: Vojvoda desabafa e Marcelo Paz promete reformulação

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda não concedeu entrevista após a derrota para o Cruzeiro

A derrota do Fortaleza para o Cruzeiro-MG não só escancarou mais uma atuação ruim do time cearense nesta temporada, algo já corriqueiro, mas também outros fatores que vão além da bola jogada — ou da falta dela. Ficou nítido, diante da Raposa, que a crise no Pici passa, também, pela postura do elenco, que tem sido apático, sem demonstrar qualquer incômodo ou indignação com a má fase.

Os discursos dos atletas tricolores em entrevistas após resultados adversos são vazios. Afinal, nada do que é dito é reproduzido em atitudes dentro de campo. O plantel tricolor parece sem força para reagir e vive em espiral negativa, um marasmo de emoções. A breve fala de Vojvoda, no que deveria ser a entrevista coletiva após a derrota para o Cruzeiro, expôs que até o treinador, tão sereno, está esgotado de dar desculpas.

Em seu discurso, o argentino não escondeu sua insatisfação. “O que mais vou falar?”, indagou o comandante aos jornalistas presentes na sala de imprensa. Para o treinador, as respostas estão ali, no campo, onde as coisas realmente precisam acontecer — e não estão. Salvo alguns lampejos de bons jogos, que foram raros, o ano de 2025 tem sido trágico para o Leão.

“Hoje (domingo) não estou em condições de falar. Não tenho vontade de falar. Para quê? Eu me apresento aqui por respeito a vocês (jornalistas), por respeito ao torcedor. O torcedor quer saber algo, aí está: o que se viu dentro do campo é o momento que estamos vivendo agora. É a primeira vez que faço isso, mas sinto essa necessidade. O que mais vou falar? Não posso falar outra coisa", desabafou Vojvoda, que se levantou e deixou a sala sem responder a perguntas.

Ontem, foi a vez de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, dar satisfações sobre o momento do clube. Em vídeo, o dirigente garantiu a permanência de Vojvoda no comando técnico da equipe, mas atestou a necessidade de “mudanças drásticas”, sobretudo em relação ao elenco, com saídas e chegadas de jogadores nas janelas de transferências disponíveis em junho e julho.

Como é de costume em sua forma de gerir, Paz prefere o caminho contrário ao habitual no futebol brasileiro. Provavelmente, em outro clube, Vojvoda já teria sido demitido. Afinal, é a decisão mais fácil, uma “resposta” imediata para os torcedores insatisfeitos. Mas o dirigente não vê por esse lado. Publicamente, ele não poupou críticas ao elenco e, de forma realista, deixou claro que a briga do Fortaleza neste ano é para não ser rebaixado para a Série B.

“O elenco está devendo muito, muito, isso é inegável, eles sabem disso. Tentamos de todas as maneiras, né? Conversas, diálogos, cobranças internas, tentativas, mudanças de posicionamento, escalação, mas o resultado não está vindo. Então, precisamos de mudanças mais drásticas, precisamos de atitudes mais drásticas. Então, naturalmente, haverá saídas nesse elenco, e chegadas também, para que a gente corrija esse rumo”, disse o CEO.

“Temos que ter também a humildade de reconhecer que a nossa luta este ano é uma luta para não cair. Essa é a luta. Começamos o ano com expectativas muito altas, de títulos maiores, de conquistas maiores, mas nada disso está aparecendo. Então, não adianta a gente se iludir, nem iludir o torcedor”, completou.

Fortaleza anuncia a renovação com zagueiro Brítez até o final de 2027

O Fortaleza anunciou ontem a renovação contratual com o zagueiro Emanuel Brítez até o final de 2027, com opção de prorrogar o vínculo por mais um ano. O argentino chegou ao Leão do Pici em 2022 e foi peça importante na campanha do clube na Série A daquela temporada, quando a equipe saiu da lanterna e conquistou vaga na Libertadores.

A informação havia sido adiantada pelo Esportes O POVO ainda em março. O antigo vínculo do defensor com o Fortaleza ia até o final de 2025. Pelo time cearense, o zagueiro soma 141 partidas, dois gols e sete assistências, além das conquistas do Campeonato Cearense de 2023 e da Copa do Nordeste de 2024.

Polivalente, o argentino atua também como lateral-direito e se notabilizou pelo vigor físico e pela qualidade na saída de bola. Na atual temporada, o camisa 33 sofreu lesões e entrou em campo apenas sete vezes. O defensor não entra em campo há mais de dois meses, mas esteve entre os relacionados nos últimos jogos do Tricolor.

“O Brítez é um atleta extremamente identificado com o clube, chegou no meio da temporada de 2022, naquele momento difícil, participou do processo de retomada do Fortaleza, saindo do momento ruim da tabela para o oitavo lugar. É um atleta de muita fibra e raça, tem as características que o nosso torcedor gosta”, destacou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

“Ele faz todo o esforço possível para disputar jogos pelo Fortaleza, muitas vezes já foi a campo com dor e lesão, mas sempre honrando a nossa camisa e exerce as quatro funções na defesa. Então, estamos muito felizes com a sua permanência para nos ajudar a alcançar os objetivos. É uma liderança no elenco e certamente vai nos dar muitas alegrias”, concluiu.

Revelado pelo Unión de Santa Fe, Brítez atuou no clube até 2018, quando se transferiu para o Independiente. Depois de duas temporadas no Rey de Copas, rumou para o Rosario Central e também vestiu a camisa do Defensa y Justicia antes de retornar ao Unión em 2021. Em julho de 2022, foi comprado pelo Fortaleza.



No futebol argentino, o zagueiro foi campeão da Sul-Americana de 2020 e da Recopa Sul-Americana em 2021 pelo Defensa y Justicia.