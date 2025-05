Ceará tem fim de semana de espectador e se mantém no G-6 mesmo com um jogo a menos

Foto: FCO FONTENELE Léo Condé, técnico do Ceará

Com um calendário mais espaçado desde o começo do mês de maio, o elenco do Ceará teve um fim de semana de folga para recuperar fôlego e descansar as partes física e mental. Porém, nem assim o time pôde se desligar completamente dos seus compromissos. Isso porque nove jogos da décima rodada da Série A foram disputados e alteraram detalhes importantes para o Alvinegro no certame.

Entre os 20 clubes que disputam a competição, apenas Vovô e Botafogo-RJ não entraram em campo pela elite nacional nos últimos quatro dias. O duelo entre as equipes foi adiado para o dia 4 de junho devido à determinações da Polícia do Rio de Janeiro, além do pouco intervalo de tempo entre compromissos do time carioca — que jogou ante Capital-DF e Universidad de Chile na quinta-feira, 22, e ontem, respectivamente.

Diante do cenário, a equipe de Porangabuçu apenas observou seus concorrentes atuando na décima rodada. Antes da bateria de duelos deste fim de semana, o clube ocupava a quinta colocação na tabela de classificação, com 15 pontos somados. A distânca para o quarto colocado, Red Bull Bragantino-SP, era de apenas dois pontos, enquanto para o sétimo, Fluminense-RJ, a margem era de um.

Com todos os nove jogos realizados, o Ceará caiu da quinta para a sexta posição e viu o "hiato" para o quarto colocado aumentar para cinco pontos, uma vez que o RB Bragantino bateu o Juventude-RS na segunda-feira, 26. Além disso, o Fluminense superou Vasco da Gama-RJ por 2 a 1 no sábado, 24, e pulou duas colocações.

A distância para o primeiro time fora do G-6, pelo menos, segue a mesma: um ponto. O Bahia perdeu para o Grêmio-RS — com direito a pênalti polêmico controverso — e acabou saindo da zona de pré-Libertadores.

Outro cenário que foi mantido para o Vovô é a vantagem em relação ao Z-4 da Série A. Antes da décima rodada, o time tinha seis pontos de distância para o Grêmio, 17º colocado. Após a realização das partidas, a pontuação seguiu a mesma, mas, desta vez, o clube que abre a zona do descenso é o Vitória-BA.

Com isso, para manter — e até melhorar — o panorama que tinha antes da folga, o Alvinegro de Porangabuçu terá de vencer o Botafogo no próximo dia 4, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto terá início às 20 horas (horário de Fortaleza).

Antes disso, porém, o time terá outro importante compromisso. Ele entra em campo diante do Atlético-MG, no dia 1º de junho, em duelo da décima primeira rodada da Série A. O duelo ante o Galo ocorrerá na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min.

Ciente do bom momento da equipe e da relevância do embate, a torcida deve comparecer em bom público no domingo, 1º. De acordo com parcial divulgada pelo Vovô ontem, mais de 30 mil alvinegros já estão confirmados.