Fortaleza tenta se reerguer contra o Racing em duelo decisivo pela Libertadores

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Breno Lopes e Marinho foram titulares nos últimos jogos do time na Libertadores

Vivendo o momento mais turbulento da temporada, o Fortaleza precisará, diante do Racing-ARG, na noite desta quinta-feira, 29, superar a péssima fase para concretizar o sonho da classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo decisivo pela sexta rodada do torneio continental acontece no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30min (de Brasília).



A semana passada foi completamente caótica no Pici. O Leão sofreu uma eliminação vexatória na Copa do Brasil para o Retrô-PE, time da terceira divisão nacional, após derrota em disputa nos pênaltis, e, no jogo seguinte, foi dominado com extrema facilidade pelo Cruzeiro-MG, em jogo válido pelo Brasileirão. Ambos os reveses aconteceram na Arena Castelão e foram marcados por intensos protestos da torcida.



Consequentemente, vieram promessas de mudanças — externalizadas por Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza —, sobretudo no elenco. O primeiro movimento neste caminho parece ter acontecido com a não convocação do volante Pol Fernández e do lateral-esquerdo Diogo Barbosa para o jogo contra o Racing. Além das péssimas atuações sucessivas, os dois foram, individualmente, vaiados pelos torcedores diante do Cruzeiro.



Outros seis jogadores também não embarcaram no voo fretado rumo à Argentina: Dylan Borrero, Felipe Jonatan, Rodrigo, Moisés, Bruninho e Lucas Sasha — os quatro últimos citados por estarem lesionados. Os atletas que viajaram fizeram um treino de apronto ontem, em Buenos Aires, e encerraram a preparação para o jogo.



Em Avellaneda, a missão está longe de ser impossível, mas torna-se difícil exatamente pelo momento e pela falta de confiança do Leão. No cenário atual do Grupo E, o Fortaleza é o segundo colocado, com oito pontos, dois a mais que o Atlético Bucaramanga-COL, que visita o eliminado Colo-Colo, no Chile. Outro detalhe que pesa a favor do Tricolor é o saldo de gols: o clube cearense tem quatro gols positivos, enquanto o colombiano tem três negativos.



Ou seja, um empate é praticamente suficiente para o Fortaleza garantir a classificação, já que o Bucaramanga, nesta hipótese, teria que aplicar uma goleada histórica no Colo-Colo. Caso o time colombiano empate, o Tricolor automaticamente confirma a vaga. Agora, se os comandados de Vojvoda forem derrotados e o Leopardo somar os três pontos, o caminho do Leão será para os playoffs da Sul-Americana.



O Racing-ARG, por outro lado, já está classificado, mas joga querendo manter a primeira posição — que seria tomada pelo Fortaleza em caso de vitória do Tricolor. A equipe argentina chega descansada após 15 dias sem jogos, período ocasionado pela eliminação na fase Apertura do Campeonato Argentino, onde foi derrotado pelo Platense. O intervalo de tempo serviu para o técnico Gustavo Costas realizar os ajustes necessários.



No confronto de ida entre os clubes, o Racing venceu o Fortaleza com facilidade na Arena Castelão, por 3 a 0. Não fosse pela ótima atuação de João Ricardo, o placar poderia ter sido ainda mais elástico para a Academia. No embate desta quinta-feira, dia 29, Gustavo Costas terá três desfalques, todos no sistema ofensivo: Maximiliano Salas, Vietto e Santiago Solari, lesionados.

Racing x Fortaleza: ficha técnica

Racing



3-4-3: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Ramiro Degregorio, Maravilla Martinez e Adrian Fernández. Técnico: Gustavo Costa

Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha e Mancuso; Zé Welison, Matheus Rossetto e Pochettino. Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Local: El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina

Data: 29/5/2025

Horário: 21h30min (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, ESPN e Disney+ (streaming)