Rafael Ramos avalia disputa por posição no Ceará e projeta pausa no Mundial

Foto: Felipe Santos/Ceará Rafael Ramos, lateral-direito do Ceará, durante entrevista coletiva

Titular da lateral-direita do Ceará nos jogos mais recentes, Rafael Ramos vem disputando posição com Fabiano Souza nesta temporada. Em entrevista coletiva ontem, na sede do clube, em Porangabuçu, o camisa 2 destacou a competitividade com o companheiro e relembrou um duelo entre eles no futebol português.

"Eu já conhecia o Fabiano, já tínhamos nos enfrentado em Portugal. É um grande lateral, mostrou quando chegou, fez grandes jogos. Essa competitividade é boa para os dois, nenhum vai se acomodar. Quem tem a ganhar é o grupo e o clube", disse o jogador 30 anos.

O confronto citado pelo jogador ocorreu na 24ª rodada do Campeonato Português 2021/22, quando Braga, de Rafael, e Santa Clara, de Fabiano, empataram sem gols. Três anos depois, eles competem para saber quem joga no lado direito do time de Condé.

Ainda na coletiva, o lateral comentou sobre o processo de recuperação da cirurgia no tornozelo que precisou realizar no começo da temporada e ressaltou a seriedade do trabalho na equipe de Porangabuçu.

"Foi a primeira vez que passei por uma cirurgia, a notícia foi difícil. Consegui voltar rápido, graças a Deus. Tive uma boa recuperação graças a toda equipe médica. (A recuperação) Passou relativamente rápido. Estou pronto há algum tempo, consegui a titularidade. Venho trabalhando para fazer o meu melhor, seja entrando ou como titular. Tenho que continuar com seriedade e com respeito ao meu companheiro de posição, que chegou muito bem", falou.

Questionado sobre o impacto da pausa no calendário em virtude do Super Mundial de Clubes da Fifa, que acontece entre junho e julho deste ano, Rafael avaliou como benéfica para o Vovô, apesar de poder causar uma "confusão" em alguns clubes.

Por fim, o português falou acerca da ausência do ponta Galeano no duelo contra o Atlético-MG, no domingo, 1º, válido pela décima primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O paraguaio foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).



A decisão do órgão foi uma punição pelo atleta ter retardado a partida contra o Grêmio, na segunda rodada da competição. Na ocasião, o camisa 27 retirou algumas bolas que deveriam ficar nas laterais do gramado para tentar atrasar a reposição delas. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Ceará tenta efeito suspensivo para tê-lo contra o Galo.



"É sempre complicado perder jogadores, principalmente o Galeano, que vem jogando muito bem, vem fazendo grandes jogos. Ele já está acostumado com o sistema e a equipe, é óbvio que a troca pode surgir alguma desconfiança, mas temos jogadores preparadíssimos para jogar e dar o melhor. Tenho certeza que quem entrar vai ajudar", comentou.