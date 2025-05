João Fonseca bate francês e encara quinto melhor do mundo na 3ª rodada de Roland Garros

Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP João Fonseca vai enfrentar Jack Draper na terceira rodada no saibro francês

Em jogo bem mais difícil do que o placar de 3 sets a 0 indica, o tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, venceu o francês Pierre-Hugues Herbert — 16 anos mais velho — e avançou à terceira rodada de Roland Garros, um dos quatro principais torneios do tênis mundial. O duelo ocorreu ontem, em uma lotada quadra 14 de Porte d'Auteuil, em Paris, onde as torcidas protagonizaram um espetáculo à parte.

Foi a segunda vitória do atual 65º do ranking mundial em sua estreia no Grand Slam francês — torneio onde o conterrâneo Gustavo Kuerten, o Guga, fez história antes mesmo de Fonseca nascer. Contra o número 147 do mundo e ex-top 2 nas duplas, o carioca venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (4), 7/6 (4) e 6/4, triunfando em dois tie-breaks.

Agora, o jovem brasileiro terá uma verdadeira pedreira pela frente: o britânico Jack Draper, algoz de Fonseca no Masters 1000 de Indian Wells. Atual número 5 do mundo, Draper venceu o experiente francês Gaël Monfils por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6, 6/3 e 7/5. O confronto está marcado para este sábado, em horário ainda indefinido.

Caçula entre os remanescentes em Roland Garros, Fonseca chega à terceira rodada sem perder sets. Na estreia, atropelou o polonês Hubert Hurkacz, 28º do ranking, por 3 a 0 (6/2, 6/4 e 6/2). Com os resultados, o brasileiro já garantiu o melhor ranking da carreira. Caso seja eliminado, deve figurar entre a 54ª e a 56ª posições. Se vencer, pode entrar pela primeira vez no top 50 do mundo — feito alcançado por apenas 11 tenistas brasileiros na história.

Em quadra, o que se viu foi um duelo entre o vigor físico do jovem brasileiro e a inteligência tática do adversário mais experiente. Herbert evitava trocas longas, que permitissem a Fonseca usar sua potente direita. Já o carioca buscava minimizar os erros e impor o próprio ritmo.

Fonseca foi o primeiro a quebrar no set inicial, mas não conseguiu confirmar o saque e viu o francês crescer, abrindo 4 a 2. O brasileiro, no entanto, reagiu a tempo e levou a parcial ao tie-break — uma de suas especialidades —, vencendo por 7/4 e abrindo 1 a 0.

A segunda parcial teve chances para os dois lados. A intensidade dos saques e das devoluções marcou o set, com uma quebra para cada lado. O roteiro foi diferente, mas o desfecho foi o mesmo: novo 7/4 no tie-break para Fonseca.

O terceiro set começou parecido com o primeiro. Fonseca quebrou o saque de Herbert no terceiro game, mas não confirmou a vantagem e viu o francês ameaçar abrir 4 a 2. Mostrando mais maturidade emocional do que sua idade sugere, o brasileiro salvou o serviço, quebrou novamente o saque do adversário e fechou a partida em 6/4.

— Foram muitas emoções por chegar à terceira rodada. É um sonho realizado. Vi minha avó na quadra e ela estava chorando. Também é aniversário da minha mãe, então isso torna tudo ainda mais especial. Estou muito feliz com a forma como joguei hoje — comemorou João, emocionado, em entrevista coletiva após a vitória. (Com AFP)