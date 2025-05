Floresta recebe Itabaiana buscando entrar no G-8 da Série C

Foto: Lucas Emanuel/FCF Floresta escapou da queda no Estadual deste ano

Único cearense na terceira divisão nacional, o Floresta entra em campo neste sábado, 31, para disputar a oitava rodada da Série C. Às 19h30min, o Verdão recebe o Itabaiana-SE no estádio Domingão, em Horizonte. O duelo terá transmissão nas plataformas Zapping, DAZN e no canal do YouTube Nosso Futebol.

Após empatar em 0 a 0 fora de casa contra o Ituano-SP, na rodada passada, o Lobo da Vila Manoel Sátiro perdeu posições na tabela de classificação e passou a ocupar a 12ª colocação, com nove pontos somados. Agora, jogando em casa, o time cearense quer ampliar a sequência invicta, mas com uma vitória que pode colocá-lo no grupo de oito classificados para os quadrangulares da segunda fase.

Nos cinco compromissos mais recentes, o Floresta acumulou três empates (Anápolis-GO, Guarani-SP e Ituano-SP) e dois triunfos (Retrô-PE e Botafogo-PB).

O jogo marcará o 16º embate entre as equipes. O retrospecto do confronto, aliás, é favorável ao time da Vila Manoel Sátiro. Apesar terem se enfrentado apenas duas vezes, durante a segunda fase da Série D de 2020, o Floresta não foi derrotado pelo adversário sergipano. Na ocasião, o Verdão venceu o duelo de ida por 2 a 1 e segurou um empate de 2 a 2 na volta, garantindo a classificação no certame.

O Itabaiana, por sua vez, vive uma situação delicada na Série C, mas tenta se recuperar. Após uma sequência de cinco jogos sem vencer, o Tremendão voltou a triunfar na última rodada ao superar o Caxias-RS por 2 a 1. Agora, fora de casa, tenta pontuar para abrir vantagem sobre a zona de rebaixamento — o time é o 16º colocado, uma posição acima do Z-4.

Em entrevista coletiva, o técnico do Floresta, Leston Júnior, voltou a reconhecer o nível de dificuldade da competição, mas se mostrou confiante para enfrentar o Itabaiana.

“Toda rodada é um confronto direto. As equipes brigam quase que pelos mesmos objetivos, todo mundo está brigando para estar nesse G-8 no fim dessa fase. Esperamos fazer um jogo muito forte e vencer a difícil equipe do Itabaiana”, disse o comandante do Lobo.