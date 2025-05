João Fonseca encara Jack Draper, 5º melhor do mundo, neste sábado em Roland Garros;

Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP Tenista brasileiro João Fonseca levou a melhor na segunda rodada da Roland Garros

O tenista brasileiro João Fonseca entra em quadra neste sábado, 31, não antes das 8h20min, em Roland Garros, para enfrentar Jack Draper, quinto do mundo no ranking ATP. O duelo entre o carioca e o birtânico é válido pela terceira rodada do torneio.

A trajetória de Fonseca no torneio começou com uma vitória de 3 sets a 0 (6-2, 6-4 e 6-2) sobre o polônes Hubert Hurkacz, número 28 do mundo. Na segunda rodada, Pierre-Hugues Herbert, 147 da ATP, foi derrotado também por 3 a 0 (7-6, 7/6 e 6/4).



Apesar de ser especialista no saibro — onde conquistou o primeiro título de ATP da carreira, em Buenos Aires, em fevereiro — Fonseca acumulava três derrotas seguidas no piso. Pela primeira vez na carreira, ele está jogando Grand Slams, estreando agora no torneio onde Gustavo Kuerten, o Guga, foi tricampeão (1997, 2000 e 2001).

O adversário de Fonseca, Jack Draper, venceu o italiano Mattia Bellucci e o francês Gaël Monfils. No saíbro, o britânico foi finalista do Aberto de Madri e caiu nas quartas de finals do Aberto de Roma.

Além de fonseca, o Brasil ainda é representado por quatro brasileiros nas duplas. Beatriz Haddad Maia, ao lado da alemã Laura Siegemund, eliminou as japonesas Aoyama e Uchijima e aguardam as vencedoras do duelo entre as italianas Errani/Paolini contra a dupla neozelandesa/chinesa Sun/Yuan.



Neste sábado, três brasileiros entram em quadra. Fernando Romboli, junto ao australiano John-Patrick Smith joga às 6 horas, contra os franceses Mayot e Cazaux. Não antes das 7h30min, Orlando Luiz e o croata Ivan Dodig enfrentam os alemães Puetz e Krawietz.



Nas duplas femininas, Luisa Stefani e a húngara Timea Babos enfrentam a ucraniana Starodubtseva e a tcheca Detiuc, não antes das 7h30min.

Para acompanhar as partidas dos brasileiros no Aberto da França, é necessário ser assinante dos canais ESPN ou do aplicativo Disney+