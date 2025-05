Papellin volta ao Fortaleza em meio a reformulação do elenco e às vésperas da janela de contratações

Foto: Vinícius Palheta/Fortaleza EC Sergio Papellin assume o cargo de executivo de futebol do Fortaleza

Após deixar o clube no final de 2023, Sérgio Papellin retorna ao Fortaleza com algumas missões importantes — e urgentes —, sobretudo no que se refere à reformulação que o elenco passará nas janelas de transferência deste meio de ano. O dirigente, que chega para assumir o cargo de executivo de futebol do Tricolor, se despediu ontem do Remo-PA e explicou suas motivações.

No Azulino, equipe que assumiu após a saída do Fortaleza, Papellin conquistou o acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2024, venceu o Paraense desta temporada e deixou o clube na vice-liderança da Série B – em campanha, até agora, invicta, com quatro vitórias e cinco empates. Não à toa, o presidente do Remo, Tonhão, fez todos os esforços possíveis para mantê-lo por lá.

O dirigente, em mensagem de despedida, ressaltou a questão familiar como um dos principais fatores que pesaram em sua decisão de rumar de volta às terras natais. Outro elemento enfatizado por Papellin foi o tempo de contrato oferecido pelo Fortaleza, de três temporadas. Vale ressaltar que, para tirar o executivo do Remo, o time cearense pagou uma multa rescisória, cujo valor não foi divulgado por nenhum dos dois lados.

“Eu recebi essa situação, essa proposta para voltar ao Fortaleza, um contrato de mais três anos de trabalho lá, e, assim, eu tenho uma família em Fortaleza, minha mãe já tem 93 anos, precisa muito que eu esteja perto dela, e isso pesou muito na decisão. A diretoria do Remo fez todo o esforço para que eu continuasse, o clube está muito ajustado”, explicou Papellin.

A identificação com o Tricolor do Pici também é outra condição de grande relevância. Torcedor do Fortaleza, paixão herdada de seu pai, Papellin acumula 13 títulos como funcionário do Leão, entre idas e vindas de 2004 a 2023. Em sua passagem mais recente, de 2017 a 2023 — período em que exerceu a função de executivo de futebol —, o dirigente esteve presente nos acessos consecutivos da Terceira à Primeira Divisão nacional, no título da Série B, no pentacampeonato cearense e nas conquistas de duas Copas do Nordeste (2019 e 2022).

“É um cara que entende as nossas cores e que aceitou que era a hora de voltar. Quando ele saiu, em 2023, por uma oportunidade profissional, entendemos que era um momento para ele respirar novos ares, mas a porta sempre esteve extremamente aberta, mantivemos contato, amizade, respeito e troca de informações. Agora chegou a hora de voltar e vai ser muito importante esse caminho do Fortaleza em 2025”, disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

Neste novo ciclo, Papellin assumirá o espaço vazio criado pela saída de Bruno Costa, desligado do Fortaleza no início de abril, em meio à crise no Pici, marcada por maus resultados e o vice-campeonato cearense. A chegada do executivo ocorre às vésperas da abertura da janela extra de transferências, no dia 2 de junho, momento em que o Leão utilizará para reformular o elenco, com saídas e chegadas de jogadores.

O Leão volta a campo amanhã, às 18h30min, contra o Flamengo-RJ, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O Tricolor é atualmente 16º colocado da Série A, com um ponto a mais que o Vitória-BA, e com apenas mais dois jogos a disputar antes da parada do Brasileirão para o Super Mundial de clubes.