Titular do Ceará, Fernando Miguel cita "recomeço" no clube após lesão

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Fernando Miguel é goleiro titular do Ceará

Nome mais experiente do elenco do Ceará, o goleiro Fernando Miguel, de 40 anos, ainda mostra gratidão quando entra em campo. Em coletiva de imprensa na sede do clube, ontem, o veterano chegou a se emocionar ao comentar sobre a fase atual vivida no Vovô, onde superou uma grave lesão no joelho, precisando reconstruir o ligamento cruzado anterior (LCA), reforçar o ligamento anterolateral e reparar os meniscos lateral e medial do joelho esquerdo.



"Mesmo com 40 anos, eu me emociono quando entro em campo. Até pouco tempo atrás, estava muito longe para mim (emocionado). Desculpa, gente. Tinha momentos que parecia que não ia dar mais, e eu aceitei isso. Eu falei 'tudo bem, talvez não dê mais, talvez eu não entre mais em campo'", admitiu o camisa 16.

Após chegar próximo de se aposentar, Fernando Miguel é hoje titular do Ceará, que faz grande campanha na elite do futebol nacional. O arqueiro credita a volta por cima ao lado familiar, ao citar as filhas e a esposa. "Um tempo atrás minha esposa fez uma reflexão da nossa personalidade como família e da nossa incapacidade de desistir. Eu passei a não desistir dia a dia. Nos dias que estava ruim, eu chegava e ela perguntava: 'E aí, como foi hoje?'. Eu respondia: 'vamos tentar amanhã de novo, hoje não foi bom'. Eu aceitei que talvez seria o final, e está sendo um recomeço lindo para mim".

O goleiro revelou ainda ter contraído uma bactéria no processo pós-cirúrgico, fato que o obrigou a refazer a delicada cirurgia no joelho. Ele ainda ressaltou que não olha para o momento difícil com "frustração" ou "dor".



"Tem pouco mais de um ano desde a minha lesão. O primeiro de tudo quando acontece esse tipo de situação é você entender que está sujeito a isso, sou um atleta. Se eu não tivesse entendido que isso faz parte do futebol, talvez nem teria me recuperado. Avancei por etapas, ciclos", rememora. Segundo ele, foram 10 dias internado e 70 dias tomando antibiótico para evitar infecções. "No início eu só queria voltar para minha casa, voltar a andar e poder levar e buscar minhas filhas na escola. Eu tentei manter minha mente sempre positiva. Não olho para trás com frustração, nem dor. Olho com grandes aprendizados. Estou feliz de estar vivendo esse momento junto ao Ceará."

Sem esquecer do campo, Fernando Miguel falou ainda sobre o próximo jogo do Ceará, amanhã, contra o Atlético-MG, pela 11ª rodada do certame. Ciente da dificuldade do confronto, o goleiro pediu atenção ao Vovô ante o Galo.

"Eu penso que a gente precisa estar muito concentrado naquilo que é a nossa estratégia. Temos que estar envolvidos o tempo todo porque os jogos têm oscilado muito, então quanto mais atento estivermos, estaremos mais perto de vencer o jogo", disse.

O arqueiro de 40 anos destacou a competitividade apresentada pela equipe de Porangabuçu em 2025, exaltou o adversário e convocou a torcida para se fazer presente na Arena Castelão.

"Existem as esferas táticas da partida. Existe a questão da competividade, e aí acho que entra uma virtude nossa, nossa equipe tem se mostrado competitiva independentemente de contra quem a gente tem jogado. Um fator que vai fazer diferença é nosso torcedor do nosso lado. Às vezes as pessoas acham que a gente fala da torcida para agradar o ego do torcedor, mas a torcida do Ceará marca uma participação muito especial na nossa jornada, ela foi assim durante a Série B do ano passado. Se tem alguma coisa que eu vá pedir é que o torcedor continue comparecendo", dissertou.