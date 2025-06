Ferroviário encara Santa Cruz no Recife pela Série D neste domingo

Foto: Lucas Emanuel/FCF Time do Tubarão da Barra enfrenta o líder do grupo Santa Cruz

O Ferroviário encara um desafio importante neste domingo, 1º de junho, pela 8ª rodada do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra visita o Santa Cruz-PE no Arruda, em Recife (PE), em busca de pontos fundamentais para se manter entre os primeiros colocados da chave.

Com 9 pontos e ocupando a 4ª colocação, o time cearense chega confiante após vitória sobre o América-RN por 1 a 0 na rodada anterior, no estádio Presidente Vargas, em Fortalezza. Já o Santa Cruz lidera isoladamente o grupo com 16 pontos e impressionantes 88% de aproveitamento.

A partida é vista como decisiva para o Ferroviário, que precisa pontuar para seguir firme na briga pela classificação à próxima fase. O grande desafio é o desempenho como visitante. O Tubarão da Barra venceu todas as partidas como mandante, mas perdeu os três que fez longe de casa. O rival coral, por outro lado, tenta manter a invencibilidade e ampliar sua vantagem na ponta da tabela.

No mesmo grupo, o Horizonte também entra em campo neste domingo, 1º. A equipe metropolitana enfrenta o Santa Cruz de Natal, no estádio Domingão, em Horizonte, buscando um resultado positivo para sair da parte de baixo da tabela.

O time cearense é hoje o lanterna da chave, com 4 pontos, enquanto o rival potiguar é o sexto, com 7. Caso vença, o Horizonte pode roubar a posição do Santa. Os quatro primeiros colocados de cada chave avança para a segunda fase.

O Ceará tem ainda dois representantes no grupo A2 O Iguatu entrou em campo na sexta-feira, 30, e fez valer o mando de campo ao venceu o Maranhão por 1 a 0, mantendo-se no G-4 da chave, em terceiro. Já o Maracanã jogou na noite de ontem contra o Imperatriz, no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz, em jogo encerrado após o fechamento da página.