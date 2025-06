Fonseca perde para 5º melhor do mundo e se despede de Roland Garros

Foto: Julien de Rosa / AFP João Fonseca perdeu para o britânico Jack Draper na terceira rodada de Roland Garros

Em sua primeira experiência em Roland Garros, o jovem brasileiro João Fonseca (65º do mundo) se despediu do Grand Slam parisiense na terceira rodada após perder para Jack Draper por 3 a 0, parciais de 6-2, 6-4 e 6-2 neste sábado, 31.

O britânico número 5 do mundo fez uma excelente partida na quadra Suzanne-Lenglen, a segunda maior do complexo de Porte d'Auteuil, derrotando a sensação de 18 anos sem grandes dificuldades, apesar de grande parte do público torcer ruidosamente pelo prodígio carioca.

"Joguei bem, as condições estavam bem complicadas aqui", disse Draper após chegar à segunda semana de competição pela primeira vez no Aberto da França. "Achei que o primeiro set era crucial e consegui dominá-lo um pouco. João chamou a atenção de jogadores e fãs aqui... Acho que ele tem um futuro incrivelmente brilhante e acho que estará no topo do jogo", acrescentou Draper.

Draper quebrou rapidamente o saque de Fonseca no início, abrindo 2 a 1, e quebrou novamente no penúltimo game do primeiro set, que acabou vencendo já no primeiro set point.

Na segunda parcial o britânico encaminhou a vitória com uma quebra de saque no sétimo game, um golpe moral para o jovem carioca, que perderia os quatro primeiros games do terceiro set, também vencido por Draper.

Com esta eliminação, o brasileiro não conseguiu se tornar o mais jovem tenista a chegar às oitavas de final de Roland Garros no século XXI, nem o segundo na era Open, desde que o argentino Guillermo Pérez Roldán conseguiu esse feito em 1988.

Com a campanha em Roland Garros, Fonseca subirá para, no mínimo, a 57º do ranking mundial, o que representa a melhor posição da curta carreira do brasileiro.

O britânico venceu as duas partidas que disputou contra João Fonseca até agora. Na anterior, o tenista de 23 anos derrotou o carioca por 2 sets a 0 no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, em março. O europeu foi campeão do torneio.

Jack Draper, finalista do último Masters 1000 de Madri, também disputado em quadras de saibro, vai enfrentar na próxima fase de Roland Garros o casaque Alexander Bublik (62º), que venceu o português Henrique Rocha (200º) numa partida valendo vaga nas quartas de final.