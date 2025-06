Fortaleza visita Flamengo com a missão de vencer e se afastar do Z-4 da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Brítez pode jogar na lateral ou na zaga do Fortaleza

Passadas as emoções na Copa Libertadores, o Fortaleza reajusta o foco para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, torneio em que enfrenta o Flamengo-RJ neste domingo, 1º de junho, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min, em duelo válido pela 11ª rodada. O confronto, que é o penúltimo do Leão antes da pausa para o Mundial de Clubes, coloca frente a frente clubes em situações opostas na tabela.

De um lado, o Tricolor do Pici, que é o 16º da classificação e luta contra a zona de rebaixamento, com apenas um ponto a mais que o Vitória (17º). Do outro, o Rubro-Negro, vice-colocado e que pode assumir a liderança do certame em caso de vitória — e de tropeço do Palmeiras-SP (1º) contra o Cruzeiro-MG (3º), uma hora depois. O cenário é reflexo do momento que cada time vive em campo atualmente.

Apesar da classificação às oitavas de final da Libertadores, algo que o Flamengo também conquistou com requintes de emoção, o Fortaleza amarga uma sequência de quatro jogos sem vitória, recorte marcado por três derrotas e um empate — este que culminou na eliminação da Copa do Brasil, para o Retrô-PE, nos pênaltis. Considerando os últimos 17 jogos que disputou, o Leão venceu somente três.

Em contraponto, a boa atuação defensiva diante do Racing-ARG, mesmo sofrendo o revés nos acréscimos do segundo tempo, traz uma perspectiva positiva para a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda, que ainda precisa superar as oscilações de desempenho tão abruptas entre os jogos. Diante do Flamengo, ter a mesma postura combativa e boa organização — assim como foi na Argentina, nessa quinta-feira — será fundamental.

Contra o Rubro-Negro, Vojvoda terá uma lista considerável de desfalques. Matheus Rossetto, que saiu lesionado contra o Racing, pode ficar de fora da partida. Moisés, Bruninho e Lucas Sasha, em recuperação no departamento médico, e Pedro Augusto, suspenso, são outras ausências. Pol Fernández, Diogo Barbosa e Felipe Jonatan não viajaram para a Argentina por opção técnica e também não devem seguir para o Rio.

O volante Zé Welison tem conversas avançadas com o Vitória-BA e também é dúvida, pois completará sete jogos nesta Série A se entrar em campo, o que lhe impossibilita de atuar por outro clube na competição. O Fortaleza integrou os volantes Rodrigo e Lucas Emanuel à delegação, o que reforça a provável ausência.

Rival do Leão, o Flamengo chega embalado para o duelo. O time comandado pelo técnico Filipe Luís ostenta sete jogos de invencibilidade, entre partidas de Copa do Brasil, Série A e Libertadores, com cinco vitórias — três consecutivas — e dois empates nesse período. Atuando como mandante, a fase também é ótima: seis triunfos nos sete últimos duelos, além de um empate.

Para o embate, Filipe Luís contará com o retorno do lateral-direito Wesley, recém-convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Ele cumpriu suspensão na rodada passada, quando o Flamengo venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Por outro lado, os meias Erick Pulgar e De La Cruz, e o atacante Plata, lesionados, serão desfalques.

Sobre o retrospecto, os números recentes são equilibrados. Nos últimos seis jogos entre os clubes, entre 2022 e 2024, o Fortaleza venceu três vezes, duas delas no Maracanã — um desses triunfos no Rio de Janeiro ocorreu no ano passado, por 2 a 1, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Flamengo venceu dois confrontos nesse recorte em questão, ambos em 2023.

Flamengo x Fortaleza: ficha técnica

Flamengo

4-2-3-1: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo e Gerson; Arrascaeta, Luiz Araújo e Cebolinha; Bruno Henrique. Téc: Filipe Luís

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison (Calebe), Martínez e Pochettino; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 1º/6/2025

Horário: 18h30min (de Fortaleza)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: Youtube e Facebook O POVO, e Premiere