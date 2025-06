Na véspera do aniversário, Ceará mira vitória sobre Atlético-MG para presentear torcida

Foto: Lucas Emanuel/FCF Mais de 40 mil torcedores deve assistir ao jogo no Castelão

Na véspera do aniversário de 111 anos, o presente que a torcida do Ceará mais deseja é a vitória. É com esse sentimento de expectativa e empolgação que o Alvinegro entra em campo neste domingo, 1º de junho, às 18h30min (horário de Fortaleza), na Arena Castelão, na Capital, para enfrentar o Atlético-MG, em duelo válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Vivendo um bom momento na competição, o Vovô busca manter a regularidade e seguir firme entre os primeiros colocados na tabela. Atualmente, a equipe comandada por Léo Condé ocupa a sexta colocação, com 15 pontos, e, mesmo com uma partida a menos que os rivais diretos, vê uma possibilidade concreta de encostar no G-4 ao fim da rodada.

Para alcançar esse objetivo, o clube contará com um trunfo de peso: o apoio massivo da torcida. Parcial divulgada pelo clube indica mais de 40 mil torcedores presentes no Castelão, prometendo uma atmosfera pulsante e decisiva para empurrar o time rumo à vitória diante do Galo.

Além da motivação simbólica pelo aniversário do clube, o momento é crucial na trajetória alvinegra na Série A. Um triunfo contra um adversário tradicional como o Atlético-MG pode representar não apenas três pontos, mas também a reafirmação da força do elenco e o fortalecimento da confiança dentro e fora de campo.

O Vovô entrou em campo pela última vez no dia 22 de maio. A atuação, no entanto, deixou a desejar: a equipe foi derrotada por 3 a 0 pelo Palmeiras, resultado que decretou a eliminação da Copa do Brasil.

Desde então, foram dez dias sem compromissos oficiais — um intervalo aproveitado não apenas para descanso, mas principalmente para treinamentos intensivos e ajustes táticos sob o comando de Léo Condé.

Para o duelo deste domingo, o treinador deve contar com o retorno do ponta-esquerda Fernandinho. O jogador vinha sendo titular absoluto até passar por uma cirurgia no ombro. Já em fase final de transição, o atleta deve estar à disposição e deve ser relacionado para o confronto diante do Alvinegro de Belo Horizonte.

Outra possível novidade é o retorno do atacante paraguaio Galeano. Inicialmente suspenso por conduta antidesportiva no jogo contra o Grêmio — foi condenado por retirar bolas das laterais do campo para retardar a reposição —, o camisa 27 teve a punição suspensa por efeito liminar, ficando novamente à disposição do técnico.

Do outro lado, o rival mineiro vive momento de instabilidade. Comandado por Cuca, o Galo vem de decepcionante empate em casa em 1 a 1 com o Cienciano, do Peru, pela Copa Sul-Americana. O resultado impediu a classificação direta às oitavas de final, obrigando o Atlético-MG a disputar os playoffs do torneio contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia.

No Brasileirão, a situação está longe da ideal. O clube mineiro ocupa apenas a décima colocação na tabela e acumula dois jogos consecutivos sem vencer na competição — ambos empates. A pressão por resultados positivos aumenta, o que deve tornar o duelo no Castelão ainda mais disputado.

Ceará x Atlético-MG - Ficha técnica

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Atlético-MG

4-3-3: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Alan Franco, Patrick e Gustavo Scarpa; Bernard, Rony e Hulk. Téc: Cuca

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Data: 1º/6/2025

Horário: 18h30min (horário de Fortaleza)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook do O POVO