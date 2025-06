Ceará é superado pelo Atlético-MG e perde primeira em casa na Série A

Foto: Samuel Setubal / O POVO Imagem do jogo entre Ceará x Atlético-MG, na Arena Castelão, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

O Ceará sentiu o gosto da sua primeira derrota em casa na Série A na noite de ontem. Na Arena Castelão, o Vovô foi superado pelo Atlético-MG por 1 a 0 em partida da 11ª rodada do certame nacional. O gol do duelo foi marcado por Rony, já na segunda etapa.

Empurrado por mais de 50 mil torcedores, o Alvinegro de Porangabuçu iniciou o confronto com alto ímpeto ofensivo. Não à toa, logo no primeiro minuto Pedro Raul ganhou disputa com Vitor Hugo pelo alto, carregou a bola e finalizou por cima do gol. Em resposta, o adversário assustou com Rubens, que cabeceou para fora após cobrança de escanteio.

Ainda no começo da primeira etapa, a torcida levantou um mosaico como forma de homenagear os 111 anos de fundação do clube, comemorado hoje. O desenho carregava, além dos números, a frase "Vivo essa paixão".

Almejando abrir o placar o quanto antes, o Vovô chegou perto de balançar as redes com Willian Machado em uma das suas melhores armas: a bola parada. Na oportunidade, Mugni cobrou escanteio na área e o zagueiro cabeceou bem para grande defesa de Everson — a bola ainda chegou a tocar o travessão.

Na sequência, o Ceará chegou novamente com Fabiano e Pedro Henrique, respectivamente, mas sem sucesso em ambas as tentativas. O cenário do duelo era nítido: enquanto o time cearense detinha as ações no meio-campo e no setor de ataque, o Galo tentava fechar sua linha defensiva para sair em contra-ataque.

Aos 35, o volante Dieguinho ainda correu risco de ser expulso. Após pé alto em lance com Rony, o camisa 20 recebeu cartão amarelo e o VAR analisou um possível vermelho. Na ocasião, para alívio do Vovô, a arbitragem manteve a decisão de campo.

Depois de ter o controle do duelo durante quase todo o primeiro tempo, o Alvinegro de Porangabuçu viu o Atlético -MG crescer nos minutos finais. A solidez defensiva armada por Léo Condé deu conta do recado e o placar seguiu zerado até o intervalo.

No retorno das equipes ao campo de jogo, o técnico do Galo, Cuca, optou pela entrada de Hulk, grande nome da equipe, visando criar perigo. A ideia, por sinal, quase resultou em gol logo no primeiro minuto da etapa complementar. O camisa 7 finalizou forte de fora da área e carimbou o travessão do Castelão.

Se o panorama dos primeiros 45 minutos foi de controle do Vovô, a retomada do duelo mostrou um Atlético-MG mais ofensivo e propositivo, enquanto o Ceará mostrava claros sinais de falta de fôlego.

Ciente do perigo iminente, Léo Condé promoveu alterações na equipe para tentar renovar o ímpeto, mas não conseguiu evitar o gol do adversário. Aos 32, Rony recebeu na esquerda, cortou para o meio e mandou uma bomba de fora da área para abrir o placar no Gigante da Boa Vista.

Em desvantagem, o Alvinegro retomou a posse da bola para tentar chegar ao ataque. No fim, ainda criou boas chances com Rômulo e Aylon, mas não obteve êxito e amargou a derrota em casa.

Com o resultado negativo, a equipe cearense perde quatro posições e agora é 10º colocado na tabela, com 15 pontos. O próximo compromisso do time será diante do Botafogo-RJ, na quarta-feira, 4, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Ceará 0x1 Atlético-MG - Ficha técnica

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Bruno Tubarão), Dieguinho e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Aylon), Pedro Raul (Lelê) e Pedro Henrique (Rômulo). Téc: Léo Condé

Atlético-MG

5-4-1: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso, Vitor Hugo (Hulk) e Rubens; Alan Franco, Patrick (Igor Rabello), Igor Gomes (Júnior Santos) e Gustavo Scarpa (Gabriel Menino); Rony. Téc: Cuca

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 1º/6/2025

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gols: 32min/2ºT - Rony (CEA)

Cartões amarelos: Dieguinho (CEA), Alan Franco, Lyanco, Everson (ATL)

Cartões vermelhos: Lyanco (ATL)

Público total e renda bruta: 50.070 torcedores / R$ 766.622,00