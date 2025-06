Em plena crise, Fortaleza é goleado em 5 a 0 pelo Flamengo e volta ao Z-4 da Série A

Foto: ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Quem vence (o Flamengo), sorri; quem perde (o Fortaleza), lamenta

O Fortaleza irá nesta segunda-feira, 2, viver mais um momento histórico de sua história, indo ao seu segundo sorteio das oitavas de final da Libertadores. Mas o time chega à ocasião sem qualquer sentimento positivo. Mais que isso. Está em plena e prolongada crise.

Após a "classificação culposa" com derrota para o Racing no certame continental, o Leão do Pici sofreu a maior derrota do ano, igualando a maior na era Vojvoda, desta vez diante do Flamengo-RJ. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici foi goleado em 5 a 0 pelo time rubro-negro no Maracanã, ontem.

Arrascaeta, Everton Araújo, Michael e Luiz Araújo (duas vezes) balançaram as redes de João Ricardo em uma partida que foi marcada pelo domínio dos cariocas — novos líderes do campeonato —, em detrimento da falta de reação do Fortaleza em toda a partida.

O resultado colocou o Fortaleza novamente na zona de rebaixamento da Série A — na 17ª colocação, com 10 pontos, mas mais grave que isso, só piorou um cenário que já não era dos bons, algo que foi salientado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda após a goleada. O treinador argentino ressaltou as sensações negativas da derrota em palavras, mas elas também estavam impressas em seus olhos e sentidas na voz cansada da coletiva pós-jogo.

"Uma sensação ruim dentro de mim, não só por mim, mas pelos jogadores e pelo momento. Um momento muito difícil. Acho que o mais difícil que passamos aqui pelo clube. Temos que continuar acreditando, lutando, tomando decisões. Isso é, usar a inteligência e nossa força para virar essa situação que está se tornando muito ruim e não gostamos. A sensação é de tristeza, de dor, pelo momento, pelo clube, pelos momentos vividos no clube e temos que virar essa chave, esse momento”, frisou.

No campo do Maracanã, o Leão assumiu desde o início do embate uma postura retraída, à espera de uma ação do Flamengo. Os comandados de Filipe Luís se deleitaram com a estratégia, não só porque buscavam — e alcançaram — a liderança do Brasileirão, mas também porque encontravam espaços para finalizar entre a defesa bagunçada do Tricolor, que sonhava com um gol milagroso em contra-ataques raros.

Mesmo quando teve a bola no setor ofensivo, o Fortaleza não demonstrou ímpeto para buscar qualquer resultado. O goleiro do Flamengo, Rossi, passou todo o jogo sem fazer uma defesa difícil porque mesmo quando o Leão tinha a chance de uma finalização, como em uma cobrança de falta de Marinho aos 19 minutos do primeiro tempo, não assustava.

Foi nesse enredo que o Flamengo construiu com facilidade a goleada, especialmente no segundo tempo. Os espaços brotavam das laterais, mas, livre, o time também ousava pelo meio. Foi em uma dessas tentativas que saiu o primeiro gol, feito por Arrascaeta, aos 29 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Fortaleza tentou esboçar alguma reação nos primeiros segundos, mas antes mesmo de qualquer finalização o Fla matou a partida. Evertton Araújo fez o segundo aos 3 minutos, Luiz Araújo complementou aos 12, Michael abriu a goleada aos 26 e, aos 28, Luiz Araújo, de novo, fechou o marcador. Dominado, o Fortaleza sequer ameaçou fazer um gol de honra e só escapou de um placar ainda mais humilhante graças às quatro defesas difíceis feitas pelo goleiro João Ricardo.

Agora o Leão volta pra casa em busca de se reencontrar e terá um grande intervalo de jogos para isso. A equipe do Pici só voltará a campo em duas semanas, quando receberá o Santos — sem Neymar, suspenso — na Arena Castelão no dia 12 de junho, às 19h30min.

Ficha técnica: Flamengo x Fortaleza

Flamengo



4-2-3-1: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Viña); Evertton Araújo e Gerson; Arrascaeta (Erick Pulgar), Luiz Araújo (Juninho) e Cebolinha (Michael); Bruno Henrique (Pedro). Téc: Filipe Luís



Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Mancuso (Gaston Ávila); Zé Welison, Martínez, Pochettino (Pikachu)(Pikachu); Lucca Prior (Breno Lopes), Marinho (Rodrigo Santos) e Deyverson (Lucero). Téc: Juan Pablo Vojvoda



Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 1°/06/2025

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann/SC

Assistentes: Alex dos Santos/SC e Gizeli Casaril/SC

VAR: Jose Claudio Rocha Filho/SP

Gols: Arrascaeta (29/1°T), Everton Araújo (3/2°T), Luiz Araújo (12-28/2°T) e Michael (26/2°T)

Cartões amarelos: Alex Sandro (FLA); Zé Welison (FOR)



Público total e renda bruta: 64.900 torcedores / R$ 3.821.110