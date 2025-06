Ferroviário perde para o Santa Cruz no Arruda, mas segue no G-4 na Série D

Foto: Evelyn Victoria / Santa Cruz F. C. O Ferroviário perdeu o quarto jogo como visitante

Diante de mais de 30 mil torcedores adversários no Arruda, no Recife (PE), o Ferroviário foi superado pelo Santa Cruz por 3 a 1, na tarde deste domingo, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a quarta derrota seguida fora de casa — em quatro jogos —, o time cearense segue no G-4 do Grupo A3, com nove pontos.

Thiaguinho marcou dois dos três gols da equipe pernambucana e Lucas Bessa fechou a conta para o líder do grupo. O gol solitário do Tubarão da Barra foi anotado por Kevin Rivas, que bateu bem de fora da área.

No Arruda, o início de jogo teve o Ferroviário tentando assumir o controle, mas o Santa Cruz logo passou a ter mais volume ofensivo. Aos 26 minutos, Israel arriscou de fora da área, João Vitor defendeu parcialmente, e Thiaguinho completou no rebote para abrir o placar.

O Ferrão respondeu em jogadas de bola parada. A principal chance veio com Ciel, que cobrou escanteio fechado e acertou a trave em tentativa de gol olímpico. O placar, no entanto, permaneceu favorável ao time da casa até o intervalo.

No segundo tempo, o Santa Cruz ampliou aos 23 minutos, novamente com Thiaguinho, que recebeu em velocidade e tocou por cima do goleiro. Dois minutos depois, o Ferroviário conseguiu descontar com Kevin Rivas, que finalizou com precisão da entrada da área e deu esperanças — não mantidas — ao clube cearense.

Quando o time cearense buscava o empate, veio o golpe final. Aos 39, Lucas Bessa encontrou Geovany livre na entrada da área, e o meia chutou colocado para definir o placar: 3 a 1.

Também neste domingo, o Horizonte, outra equipe cearense no Grupo A3 da Série D, venceu o outro Santa Cruz da chave — o de Natal — e deixou a lanterna. O time metropolitano fez 4 a 2 em casa, no estádio Domingão, e agora é o sexto, com 7 pontos, a dois do G4. O líder é o time coral pernambucano, agora com 19 pontos.

O futebol cearense tem ainda outros dois representantes na Série D. O Iguatu venceu o Maranhão por 1 a 0 em casa na sexta-feira e é o terceiro colocado do Grupo A2, enquanto o Maracanã segurou o 0 a 0 com o Imperatriz, na cidade homônima, e é o lanterna da chave. (Com André Bloc)