Neymar é expulso contra o Botafogo e não enfrenta o Fortaleza no Castelão

Foto: Raul Baretta/ Santos FC O atacante utilizou a mão para tentar marcar um gol e recebeu o segundo cartão amarelo na partida

Na derrota do Santos-SP para o Botafogo-RJ, na tarde deste domingo, 1° de junho, Neymar foi expulso com dois cartões amarelos e está suspenso para a partida diante do Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contra a equipe cearense na Arena Castelão, que acontece na quinta-feira, 12, podia ter atmosfera de despedida, pois seria a última do ofensivo com contrato vigente no Alvinegro. O atacante não confirmou se vai renovar com a equipe que o revelou.

O primeiro cartão amarelo foi direcionado ao atacante após Neymar chutar, sem bola, o zagueiro do Botafogo no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, o atacante recebeu a bola dentro da pequena área e, em lance infantil, usou a mão para conseguir empurrá-la para as redes. Assim, recebeu o segundo cartão e foi enviado mais cedo para o vestiário.

O Santos tinha amplo domínio da partida na Vila Belmiro e parecia próximo de marcar um gol. Após a expulsão de Neymar, o Botafogo cresceu e chegou à vitória com gol de Artur Victor.

A passagem — que aguarda renovação — até agora é marcada por lesões e poucos jogos. Foram 13 partidas, três gols e três assistências.

A última partida do Santos antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa será contra o Fortaleza, no Castelão, em duelo direto contra a zona de rebaixamento. O Alvinegro Praiano é o 18º no Brasileirão, com 8 pontos em 11 partidas, enquanto o Tricolor do Pici é o 17º, com 10.