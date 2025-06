Com desfalques, seleção brasileira realiza primeiro treino com Carlo Ancelotti

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Ancelotti se apresentou aos atletas antes do treino

A seleção brasileira deu início, nesta segunda-feira, 2, ao seu novo ciclo sob comando de Carlo Ancelotti, com o primeiro treino realizado no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo (SP). O grupo iniciou a preparação para enfrentar o Equador, nesta quinta-feira, 5, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026, às 20 horas.

O técnico ainda não contou com todo o elenco. Jogadores que atuaram na final da Liga dos Campeões — Carlos Augusto (Inter de Milão), Beraldo (PSG) e Marquinhos (PSG) — e atletas de Flamengo-RJ (Danilo, Léo Ortiz, Alex Sandro e Gérson) e Palmeiras-SP (Estêvão), que jogaram pelo Brasileirão no domingo, não participaram da atividade. Apenas o lateral Wesley, do Rubro-Negro, esteve em campo.

Desfalcado de oito dos 25 convocados, o treinador optou por mistério ao adotar trabalho fechado após os 15 minutos de aquecimento. Mas conversou em particular os velhos conhecidos Casemiro e Richarlison, que podem ser titulares no Equador.

Jovens das categorias de base do Corinthians foram acionados para completar duas equipes. O técnico, porém, só pôde trabalhar com seu sistema ofensivo, já que ficou sem seis defensores, três deles presentes na final da Liga dos Campeões e somente à disposição nesta terça, e outros três realizando atividades regenerativas por atuarem na rodada do Brasileirão de domingo.

A imprensa acompanhou os primeiros 15 minutos do treino, que incluiu aquecimento e troca de passes. Antes, o treinador italiano se apresentou ao grupo no hotel da concentração.

O "novo" time do Brasil após a queda de Dorival Júnior vai começar a ganhar forma nesta terça-feira, quando os 25 chamados estarão em campo. Casemiro deve ser titular absoluto, com Gerson e Bruno Guimarães atrás da outra vaga e Andrey Santos correndo por fora. As dúvidas recaem no esquema e em um possível quarteto ofensivo. Raphinha aparece como favorito para ser o armador — vaga que pode ser de Neymar num futuro próximo, com Vini Jr. sendo um dos pontas.

Richarlison briga com Matheus Cunha para ser o centroavante e a outra vaga de beirada tem uma dura disputa, com Antony, em grande momento, Estêvão e Gabriel Martinelli lutando pela camisa de titular.

Além de veteranos, a convocação tem novidades. Uma delas é o zagueiro Alexsandro, do Lille, que celebrou sua estreia. “Saí de uma comunidade carente e atravessei o oceano com 19 anos. Estou aqui por mérito”, afirmou à CBF TV.

O defensor destacou a responsabilidade de atuar sob um técnico vitorioso e vê na convocação uma chance de maior visibilidade ao futebol francês. “Não será fácil contra Equador e Paraguai, mas nosso objetivo é vencer”, completou.

A preparação segue nesta terça-feira, 3, às 11 horas, com nova atividade em São Paulo. Na quarta-feira, 4, a delegação viaja a Guayaquil, onde treina no estádio do confronto contra o Equador.

A estreia oficial de Ancelotti será às 20 horas, e no dia 10 o Brasil encara o Paraguai na Neo Química Arena, em sua primeira partida no país sob comando do italiano. (Com Agência Estado)