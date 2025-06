Djokovic e Sinner avançam às quartas de final; algoz de Fonseca é eliminado

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 6 do mundo, se classificou para as quartas de final de Roland Garros pela 19ª na carreira nesta segunda-feira, 2, ao derrotar o britânico Cameron Norrie (81º do mundo).

Djoko fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-3 e 6-2, em duas horas e 15 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Três vezes campeão em Paris, o sérvio de 38 anos vai enfrentar por uma vaga na semifinal o alemão Alexander Zverev (3), que horas antes se classificou beneficiado pela desistência por lesão do holandês Tallon Griekspoor (35).

Já o tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, se classificou para as quartas de final ao derrotar com autoridade o russo Andrey Rublev (17).

Sinner, que busca chegar à final de Roland Garros pela primeira vez, fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-3 e 6-4, em uma hora e 11 minutos, também na quadra Philippe Chatrier.

O tenista vai encarar a surpresa casaque Alexander Bublik, 62 do ranking da ATP, que eliminou o algoz do brasileiro João Fonseca na terceira rodada, o britânico Jack Draper, número 5 do mundo.

Bublik fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais 5-7, 6-3, 6-2 e 6-4, em duas horas e 34 minutos na quadra Suzanne Lenglen. O casaque de 27 anos nunca havia se colocado entre os oito melhores de um Grand Slam.

No simples feminino, três favoritismos foram confirmados e uma zebra venceu. Coco Gauff (2), Mirra Andreeva (6) e Madison Keys (8) derrotaram Ekaterina Alexandrova (20), Hailey Baptiste (70) e Daria Kasaktina (17), respectivamente. Já Jessica Pegula (3) caiu diante da desconhecida Loïs Boisson, 361 do mundo. (AFP)