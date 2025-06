Fortaleza enfrentará o Vélez Sarsfield, da Argentina, nas oitavas da Libertadores

Foto: Daniel Duarte / AFP O diretor de competições e operações da Conmebol, Frederico Nantes, mostra o nome do Fortaleza

O Fortaleza conheceu ontem o adversário que enfrentará nas oitavas de final da Copa Libertadores e, assim como foi em 2022, será um clube argentino. No sorteio realizado na sede da Conmebol, na cidade de Luque, no Paraguai, o Tricolor do Pici, que terminou como segundo colocado do Grupo E, terá o Vélez Sarsfield, líder da Chave H, como adversário.

Os 16 times classificados para o mata-mata do torneio continental foram divididos em dois potes. Os primeiros de cada grupo — que decidem em casa — jogam contra os segundos colocados. Pela campanha na fase inicial, o Fortaleza fará o primeiro confronto na Arena Castelão, na Capital, e decidirá a classificação em Buenos Aires, no estádio José Amalfitani.

No caminho até a final, caso avance às quartas, o Fortaleza poderá enfrentar o Racing-ARG, que foi rival do clube no Grupo E e encara o Peñarol-URU nas oitavas. Já em uma eventual ida à semifinal, o escrete vermelho-azul-e-branco poderá encontrar Flamengo-RJ, Internacional-RS, Estudiantes-ARG ou Cerro Porteño-PAR.

Dentre as opções de rivais, o Vélez Sarsfield é um dos mais fragilizados no momento. Campeão argentino na temporada passada, o time não fez uma boa campanha no torneio nacional em 2025, no qual terminou na 13ª posição do Grupo B — 15 equipes que compõem a chave. O desempenho do “El Fortín” contou com dez derrotas, quatro vitórias e dois empates.

Da perspectiva do clube argentino, o olhar para o Fortaleza certamente é semelhante. Afinal, o Leão protagoniza uma temporada terrível, sobretudo nas competições nacionais, nas quais foi eliminado da Copa do Brasil para o Retrô-PE e está na zona de rebaixamento da Série A. Apesar do contexto semelhante dos dois times, o cenário pode ser diferente quando eles, de fato, se encontrarem em campo.

Isso porque a partida acontecerá somente daqui a dois meses, em agosto, nos dias 13 e 20. Neste intervalo de tempo, os clubes terão uma boa pausa em razão do Super Mundial de Clubes, assim como a possibilidade de fazer alterações no elenco na janela de transferências, com saídas e chegadas de jogadores — conforme já confirmado por Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

No atual elenco, o Vélez tem um conhecido da torcida do Fortaleza: Imanol Machuca. O atacante atuou entre 2023 e 2024 no Pici e foi emprestado pelo Leão para o El Fortín até o fim desta temporada, com opção de compra por US$ 2,5 milhões, equivalente a R$ 14 milhões — ele tem contrato até o término de 2027 com o clube cearense. Por lá, não se firmou como titular e tem tido pouco espaço nos jogos.

O plantel ainda conta com o centroavante Braian Romero, ex-Athletico-PR, e com o jovem Álvaro Montoro, meia de 18 anos que está na mira do Flamengo e do Botafogo-RJ. O técnico do time é Guillermo Barros Schelotto, tetracampeão como jogador e finalista como técnico da Copa Libertadores, quando comandou o Boca Juniors em 2018.

Oitavas de final da Libertadores: os países e seus representantes

Brasil

Fortaleza

Flamengo

Internacional

São Paulo

Palmeiras

Botafogo

Argentina



River Plate

Estudiantes

Racing

Vélez Sarsfield

Paraguai



Libertad

Cerro Porteño

Peru



Universitario

Equador



LDU

Colômbia



Atlético Nacional

Uruguai



Peñarol

Oitavas de final da Libertadores: chaveamento