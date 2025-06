Ancelotti faz primeiro treino com os 25 convocados e esboça time titular

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Carlo Ancelotti, técnico da seleção, e Samir Xaud, presidente da CBF

Carlo Ancelotti comandou ontem, no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo (SP), o segundo treino dele à frente da seleção brasileira. O italiano, pela primeira vez, contou com todo o grupo de 25 atletas à sua disposição.

Na última segunda-feira, Estêvão, do Palmeiras, Alex Sandro, Danilo, Léo Ortiz e Gerson, do Flamengo, não participaram das atividades de campo. Já os finalistas da Champions League, Carlos Augusto, da Inter de Milão, Beraldo e Marquinhos, ambos do Paris Saint-Germain, ainda não haviam se apresentado. Eles chegaram a São Paulo no período da noite.

Mais uma vez, a imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos dos trabalhos dirigidos por Ancelotti. Os atletas realizaram um aquecimento e uma atividade de troca de passes sob olhares do italiano. Os goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza fizeram um treinamento à parte, em outro campo.

A delegação brasileira chegou a Guayaquil na noite dessa terça.

Na quarta, à tarde, o grupo irá treinar no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da partida contra o Equador. O embate, que marcará a estreia de Ancelotti à frente da Canarinho, será disputado às 20 horas desta quinta-feira, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Vale lembrar que, para o confronto, o italiano não contará com o atacante Raphinha, do Barcelona. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, portanto, desfalca o time. Com isso, o time esboçado por Carletto tinha Alisson no gol; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro na defesa; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson no meio; e Vini Jr., Richarlison e Estêvão no ataque.

O segundo treino de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira contou com ainda com a presença de Samir Xaud, eleito recentemente como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Xaud desembarcou na capital paulista pela manhã e se dirigiu ao local de treinos do Corinthians para falar com os jogadores e Carlo Ancelotti. O presidente deu uma palavra de confiança aos convocados e reforçou à comissão técnica total autonomia para fazer as mudanças necessárias.

Ancelotti era o nome preferido de Ednaldo Rodrigues e foi anunciado ainda pelo ex-presidente. Ao assumir a CBF, Xaud manteve o acordo e recepcionou o italiano em sua chegada ao Brasil.

Depois do jogo desta quinta, o Brasil volta a campo na terça, dia 10. Será a vez de medir forças com o Paraguai, às 21h45min, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Caso vença ambos os jogos, a seleção deve garantir antecipadamente vaga na Copa do Mundo de 2026. (Agência Estado e Gazeta Esportiva)