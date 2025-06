Ceará visita o Botafogo no RJ almejando 1ª vitória fora de casa e quebra de tabu

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Willian Machado, zagueiro do Ceará, é um dos destaques do Alvinegro no Brasileirão 2025

Após perder posições na tabela da Série A, o Ceará visita o Botafogo-RJ na noite de hoje, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Fortaleza), em confronto atrasado da décima rodada da competição nacional.

Comandado por Léo Condé, o Vovô chega para a partida contra o atual campeão nacional, mais uma vez, com o objetivo de vencer pela primeira vez fora de casa na Série A. Até o momento, a equipe alvinegra disputou quatro jogos, tendo perdido dois e empatado os demais

Para alcançar a meta, o técnico deve manter o mesmo time que entrou em campo no domingo, 1º, diante do Atlético-MG. Matheus Bahia, titular da lateral esquerda, segue lesionado e Nicolas deve ser mantido entre os titulares. Além do camisa 79, o Vovô terá mais duas baixas no duelo: Aylon e Rômulo ficam de fora, mas o motivo da ausência não foi revelado pelo clube.

A boa notícia fica por conta do retorno de Fernandinho. O ponta-esquerda teve uma lesão no ombro ainda no duelo frente o Grêmio, na segunda rodada do torneio nacional, no dia 5 de abril. O camisa 77 precisou passar por uma cirurgia e vinha se recuperando desde então.

Nono colocado na tabela com 15 pontos somados, o Botafogo encara o embate contra o Vovô como uma oportunidade de chegar ao G-6 da competição. Atualmente, três pontos distanciam o Glorioso do Bahia. Em caso de vitória, os cariocas entrarão na zona de Pré-Libertadores devido ao saldo de gols.

Outro fator que pode motivar o clube de General Severiano é "deixar uma boa impressão" para a torcida no último compromisso antes do Super Mundial de Clubes da Fifa. A equipe viaja no dia 8 para os Estados Unidos, local onde será disputado o torneio, que reúne 32 equipes do mundo inteiro, incluindo os quatro brasileiros campeões da Libertadores mais recentemente.

"A passagem na Libertadores e a vitória contra o Santos têm que ter sentido se ganharmos do Ceará na quarta-feira. Esse é o caminho e objetivo que traçamos para esses três jogos. Depois, o futuro a Deus pertence em relação ao Brasileiro, pois vem aí o Mundial de Clubes", disse o técnico Renato Paiva após o triunfo sobre o Santos nesse domingo, 1º.

Para o jogo contra o Ceará, o treinador português terá de superar dois desfalques: Savarino, que defende a Venezuela na Data Fifa, e Jeffinho, que passou por cirurgia no joelho. Ciente da relevância do duelo, o treinador deve mandar força máxima a campo.

Para além de tudo já citado, o Alvinegro de Porangabuçu terá de quebrar um tabu importante diante do Alvinegro de General Severiano. Nas oito vezes em que o Botafogo recebeu o Ceará para um duelo na elite do futebol nacional, o escrete cearens, nunca terminou como vencedor. Contando somente o recorte na Série A, o Glorioso foi vencedor em quatro ocasiões e o empate prevaleceu nas outras quatro. Por outro lado, a igualdade foi o resultado dos quatro duelos mais recentes no Rio de Janeiro, pela Série A.



Em números gerais, de acordo com oGol, são 26 confrontos, com nove vitórias cariocas, seis cearenses e 11 igualdades.

A arbitragem do duelo será de Edina Alves Batista (SP). Ela será auxiliada por Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP). O VAR, por sua vez, fica sob a responsabilidade de Charly Wendy Straub Deretti (SC).

Botafogo x Ceará: ficha técnica

Botafogo

4-3-3: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Santiago Rodríguez, Artur e Rwan Cruz. Técnico: Renato Paiva

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 4/6/2025

Horário: 20 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Edina Alves Batista/SP

Assistentes: Neuza Inês Back/SP e Fabrini Bevilaqua Costa/SP

VAR: Charly Wendy Straub Deretti/SC

Transmissão: Amazon Prime, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO