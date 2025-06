Parque São Jorge é invadido por torcidas organizadas em protesto

Foto: Reprodução/Redes Sociais Torcidas organizadas do Corinthians invadiram a sede do clube nesta terça-feira, 3.

Torcidas organizadas do Corinthians invadiram a sede do clube, no Parque São Jorge, em São Paulo (SP), na tarde desta terça-feira, 3. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um grupo com dezenas de pessoas correndo e entrando pelo portão principal.

Uma grande faixa na qual está escrito "luto, fechado por má administração" foi colocada na entrada do Parque São Jorge, trancada pelos torcedores.

A ação é reivindicada pelas principais organizadas do Corinthians: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra. O clube ainda não se manifestou sobre o tema. Viaturas foram enviadas ao local.

Em nota publicada nas redes sociais, as uniformizadas classificaram o ato como uma "ocupação" e afirmam que ação ocorre de maneira pacífica. Eles reivindicam "sócio-torcedor com direito a voto, mudança de estatuto e punição aos responsáveis que deixaram dívidas em suas gestões."

"O Corinthians sangra há anos nas mãos de gestões incompetentes, amadoras, omissas e elitistas, que viraram as costas para quem sustenta esse clube há mais de 114 anos: O povo", diz nota.

Atualmente, o clube vira imbróglio entre o conselho deliberativo e a diretoria executiva. Presidente do clube, Augusto Melo foi afastado durante processo de impeachment, mas tenta voltar ao poder. Ele também foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por suposta associação criminosa, furto qualificado pelo abuso de confiança e lavagem de dinheiro. O caso envolve uma bet que patrocinou o Corinthians. (Agência Estado)