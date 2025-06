Bahia perde, mas deve ser o rival do Fortaleza nas quartas do Nordestão

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Na partida mais recente pelo torneio, em março, Fortaleza perdeu para o CRB

Às vésperas da parada para o Super Mundial de Clubes, a Copa do Nordeste ainda caminha para finalizar os jogos na fase de grupos. Ontem, o Bahia perdeu para o Confiança por 2 a 0, em Aracaju (SE), no estádio Batistão, em duelo atrasado da quinta rodada da Chave B. Com o resultado, o Esquadrão adiou a confirmação do primeiro lugar e, consequentemente, o status de adversário do Fortaleza nas quartas de final.



Foi a primeira derrota do Esquadrão no torneio, em que entrou em campo com um time completamente alternativo. Antes do revés, a equipe vinha de quatro triunfos e um empate. Apesar do resultado negativo, o Bahia ainda tem uma partida a cumprir no torneio regional, contra o Náutico-PE, na Fonte Nova, em Salvador (BA) – um empate é suficiente para garantir o topo da tabela do Grupo B.



A situação do Grupo A, composta pelo Fortaleza, já está resolvida. O Leão, que vive uma crise interminável nesta temporada, protagonizou uma campanha aquém do que o investimento pedia e perdeu mais jogos do que venceu. Foram quatro reveses e três triunfos no torneio, ou seja, nove pontos conquistados, a mesma quantidade obtida pelo CRB (5º) e Altos (6º) – o Tricolor, entretanto, se classificou como quarto lugar pelo critério de desempate.



Vitória (1º), Sport (2º) e o Ferroviário (3º) foram as outras equipes que avançaram no grupo do Tricolor. Na fase mata-mata, as chaves se cruzam: o primeiro colocado de um lado enfrenta o quarto do outro, enquanto os segundos e terceiros se encaram. Nas quartas e na semifinal, os embates acontecem em jogo único, com o time de melhor campanha tendo a vantagem de atuar em casa.

Se, no tempo regulamentar, o placar terminar em igualdade, a decisão será nos pênaltis. A CBF ainda não oficializou a data dos confrontos, mas eles devem ocorrer em setembro, durante a Data Fifa. O bom intervalo de tempo pode ser importante para o Fortaleza se reorganizar e chegar para o provável duelo na Fonte Nova, em Salvador, em um momento diferente do atual.

Na temporada passada, o Leão viveu algo semelhante na fase de grupos da Copa do Nordeste. Naquela edição, o time cearense — que, vale ressaltar, sofreu um atentado no Recife, após jogo contra o Sport — se classificou como segundo da Chave B com apenas oito pontos, em uma campanha marcada por duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Nas etapas seguintes, o Fortaleza eliminou o Altos-PI, com goleada por 5 a 0, e o Sport, com outro placar elástico, por 4 a 1, em plena Arena de Pernambuco (PE). Na final, os comandados do treinador Vojvoda superaram o CRB, no Rei Pelé (AL), nos pênaltis, após 2 a 2 no agregado com a bola rolando, e se consagraram tricampeões do certame regional.

Enquanto a retomada de foco na Copa do Nordeste segue distante, o Tricolor mantém os olhares para a Série A, cujo próximo compromisso é na próxima quinta-feira, dia 12, contra o Santos, na Arena Castelão. Na zona de rebaixamento, o Leão precisa vencer o clube paulista para tentar ir para a pausa do Super Mundial em situação menos incômoda na competição.