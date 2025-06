Ceará "acorda tarde", perde para o Botafogo e amarga nova derrota fora de casa

Foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Mastriani comemora o primeiro gol do Botafogo no jogo

O Ceará sofreu nova derrota na noite de ontem. Atuando no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), o Vovô foi superado pelo Botafogo por 3 a 2 em jogo atrasado da décima rodada da Série A. Os gols da partida foram marcados por Mastriani, Alex Telles e Marlon Freitas para os cariocas, enquanto Pedro Raul marcou os dois tentos cearenses.

Visando a primeira vitória fora dos seus domínios, o técnico Léo Condé escalou força máxima disponível para o duelo ante o time carioca. A postura em campo, no entanto, desagradou durante todo o primeiro tempo. Com pouca intensidade e criatividade, o Alvinegro de Porangabuçu deixou a desejar, principalmente no setor ofensivo.

Com isso, o Glorioso se sentiu dono da partida desde os instantes iniciais. O domínio da equipe de General Severiano, porém, também não gerou tanto perigo ao Vovô, que mostrou boa compactação defensiva. A primeira chance criada pelos mandantes, por sinal, ocorreu somente aos 17 minutos. Na ocasião, Igor Jesus aproveitou a sobra e bateu cruzado de esquerda para boa defesa de Fernando Miguel com a perna direita.

Em resposta, o Ceará chegou com Galeano, que carregou a bola até a entrada da área e finalizou por cima da meta do goleiro John. Aos 30, ainda criou outra oportunidade com Pedro Raul, que parou no arqueiro carioca. A jogada, todavia, foi anulada após posição de impedimento do centroavante.

Após as chances criadas pelo clube visitante, o Botafogo retomou as rédeas do duelo e chegou perto de balançar as redes com Artur. Em boa fase na temporada, o atacante acertou o travessão de Fernando Miguel após chute forte de canhota de fora da área.

Depois de tanto trocar passes buscando uma brecha na defesa cearense, o Fogão enfim achou o gol aos 44 minutos. Após virada de jogo de Marlon Freitas, Santi Rodríguez fez boa jogada e finalizou para defesa do goleiro do Vovô. No lance, porém, o arqueiro falhou ao dar rebote para Mastriani, que aproveitou o erro e abriu o placar.

Na volta para o segundo tempo, o cenário do duelo seguiu semelhante: enquanto o Botafogo buscava espaço para infiltrar e finalizar, o Ceará fechava as linhas defensivas e apostava em bolas longas — a transição ofensiva da equipe, por sinal, deixou a desejar durante todo o confronto.

Em uma das suas raras subidas ao ataque, o time comandado por Léo Condé conseguiu balanças as redes. Na marca dos 11 minutos, Mugni recebeu de Pedro Henrique na esquerda e cruzou rasteiro para Pedro Raul desviar de primeira e igualar tudo.



Pouco tempo depois, o Alvinegro ainda correu risco de ficar com um jogador a menos em campo. Isso porque o VAR analisou um possível cartão vermelho para o atacante Pedro Henrique após falta em Jair, zagueiro do clube carioca. Depois da avaliação, a arbitragem mandou a partida seguir.

Aos 23, o VAR voltou a ser acionado para um possível pênalti a favor da equipe mandante depois de a bola tocar no braço de Dieguinho. Após análise, Edina Alves Batista assinalou a marcação. Na cobrança, Alex Telles deslocou Fernando Miguel e recolocou o Fogão em vantagem.

Na sequência, o Glorioso voltou a chegar com perigo com Artur, que finalizou bem e viu Fernando Miguel realizar grande defesa. Apesar do Ceará tentar se fechar, a pressão do time da Estrela Solitária ainda resultou em mais um tento. Aos 31, Artur invadiu a área cearense e foi desarmado, mas a bola sobrou para Marlon Freitas bater e marcar o terceiro.

No fim, em desvantagem, o Vovô se lançou ao ataque e contou com o faro de gol do seu camisa 9: Pedro Raul aproveitou cruzamento de Fabiano e cabeceou no ângulo para diminuir o placar. Ciente de que poderia buscar o empate em terras cariocas, o Alvinegro de Porangabuçu montou uma "blitz" e pressionou os mandantes a todo custo. Os esforços, no entanto, foram insuficientes.

Com o resultado negativo, o Ceará segue na décima posição na tabela do Brasileirão, com 15 pontos somados. Agora, o time volta suas atenções para o último compromisso antes da pausa para o Super Mundial de Clubes. No sábado, 7, encara o Sampaio Corrêa-MA, em São Luís (MA), pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2025.

Botafogo 3x2 Ceará - Ficha técnica

Botafogo

4-3-3: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles (Mateo Ponte); Gregore (Allan), Marlon Freitas e Santiago Rodríguez (Nathan); Artur, Mastriani (Danilo Barbosa) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano (Fernandinho), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho (Lucas Lima) e Mugni (Matheus Araújo); Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique (Lelê). Téc: Léo Condé

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 4/6/2025

Árbitro: Edina Alves Batista/SP

Assistentes: Neuza Inês Back/SP e Fabrini Bevilaqua Costa/SP

VAR: Charly Wendy Straub Deretti/SC

Gols: 44min/1ºT - Mastriani (BOT); 11min/2ºT - Pedro Raul (CEA); 26min/2ºT - Alex Telles (BOT); 31min/2ºT - Marlon Freitas (BOT); 42min/2ºT - Pedro Raul (CEA)

Cartões amarelos: Pedro Henrique e Willian Machado (CEA); Nathan (BOT)

Público e renda: