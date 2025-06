CBF anuncia que filho de Ancelotti vai integrar comissão técnica da seleção

Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP Ancelotti comandou a seleção pela primeira vez diante do Equador

A seleção brasileira, que não passou de um empate sem gols na estreia de Carlo Ancelotti, vai contar com um novo nome a partir do compromisso contra o Paraguai pelas Eliminatórias da América do Sul. Davide Ancelotti, filho do treinador italiano, chega a São Paulo (SP) nos próximos dias para assumir novo posto.

O anúncio foi feito pela CBF em comunicado nesta sexta-feira, 6. "A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem o prazer de anunciar que Davide Ancelotti chegará a São Paulo no fim de semana para se incorporar à comissão técnica."

Davide, de 35 anos, vai ter o papel de ser o auxiliar do pai. Com dez anos de bagagem neste cargo, o filho do treinador acumula passagens por equipes do porte do Napoli, do Everton, do Bayern de Munique e do Real Madrid, último clube de Ancelotti antes de ele ser convidado a trabalhar na CBF.

No treino realizado nesta sexta-feira, os titulares e os jogadores que atuaram por mais tempo no empate contra os equatorianos realizaram um trabalho regenerativo na academia. A movimentação no campo contou apenas com os atletas que não participaram do duelo em Guayaquil.

A novidade na atividade foi a presença do atacante Raphinha, do Barcelona. O jogador, que retorna após cumprir suspensão, treinou normalmente, participou de um trabalho técnico, e deve ser titular no jogo diante do Paraguai.

O Brasil contabiliza 22 pontos na classificação para as Eliminatórias e ainda faz contas para garantir a vaga à Copa do Mundo de 2026. Líder isolada do torneio, a Argentina comanda a tabela com folga e soma 34 pontos. O próximo duelo da equipe nacional está marcado para esta terça-feira, na Neo Química Arena. (Agência Estado)