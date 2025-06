Em São Luís, Ceará visita Sampaio para carimbar ida às quartas de final do Nordestão

Foto: Samuel Setubal Pedro Henrique deve ser titular contra o Sampaio

Em seu último compromisso antes da pausa para o Super Mundial de Clubes, o Ceará visita o Sampaio Corrêa-MA hoje, 7, no estádio Castelão, em São Luís (MA), às 17h30min (horário de Fortaleza), em confronto da sétima rodada da Copa do Nordeste.

O Vovô chega para a partida com uma única missão: carimbar vaga nas quartas de final do certame. Vindo de três derrotas seguidas em jogos da Série A e da Copa do Brasil, o time comandado por Léo Condé quer deixar boa impressão para a torcida antes de passar um mês em intertemporada.

Portanto, para isso, o técnico deve deve manter o mesmo time que entrou em campo na quarta-feira, 4, ante o Botafogo-RJ. Matheus Bahia, titular da lateral esquerda, segue lesionado, e Nicolas será mantido entre os titulares. Aylon é outro nome que segue de fora por edema anterior da coxa direita.

Quarto colocado com 10 pontos, o Ceará tem um cenário acessível para avançar, mas precisa fazer a sua parte para não depender de outros resultados. Para a classificação, a matemática é simples. A vaga na próxima fase é garantida em caso de vitória, já que Náutico (5°) e América-RN (6°) têm oito e sete pontos, respectivamente. Um empate do Alvinegro tira o clube potiguar da disputa e faz com que o Náutico-PE precise golear o líder Bahia por cinco gols de diferença para ultrapassá-lo.

Até mesmo em caso de derrota as chances do time de Léo Condé passar são altas. Das duas equipes que poderiam alcançá-lo, o Náutico — que vive sequência de três jogos sem vencer e está fora da zona de classificação na Série C —, teria de vencer o Bahia fora de casa, enquanto o América-RN precisaria vencer o CSA-AL por sete gols para passar.

O Sampaio, por sua vez, encara o duelo ante o Alvinegro como uma oportunidade de "responder à altura" em meio ao desempenho inconsistente na Série D do Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, o clube ocupa a quarta posição do Grupo A2, com nove pontos em seis jogos. Já no Nordestão, a campanha do Tubarão é ruim: lanterna e já eliminado, com apenas dois pontos acumulados.

"É um jogo muito importante para a gente, por ser um jogo contra o time de Série A. Uma oportunidade para nós, jogadores. Sabemos que é um jogo difícil e vamos com força total para enfrentar eles e, se Deus quiser, trazer a vitória para o Sampaio", disse o zagueiro Wesley.

Na partida, o técnico Zé Augusto não poderá contar com o meia Nádson. O jogador sofreu uma lesão muscular de grau três e será desfalque do time por quase dois meses. Outro que também não enfrentará o Ceará é o volante Cavi, que está suspenso e lesionado.

Diante do time maranhense, a equipe de Porangabuçu terá de defender um retrospecto favorável. Isso porque, em números gerais, de acordo com oGol, são 29 confrontos entre os times, com 12 vitórias alvinegras, seis tricolores e 11 empates. É importante destacar que a última derrota do Vovô para a Bolívia Querida ocorreu em 2018, quando se enfrentaram pelo Nordestão e o clube de São Luís venceu por 1 a 0.

Sampaio Corrêa x Ceará: ficha técnica

Sampaio Corrêa

4-3-3: Renan; Ray, Dedé, Wesley e Gabriel Fontes; Pedro Dias, Alécio Gabriel e Alan Stence; Eric Carral, João Carlos e Adriano. Técnico: Zé Augusto

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Data: 7/6/2025

Horário: 17h30min

Árbitro: Tarcisio Flores da Silva/RN

Assistentes: Luis Carlos de França Costa/RN e Reinaldo de Souza Moura/RN

Transmissão: ESPN, Premiere, SBT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO