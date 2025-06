Ceará vence o Sampaio de virada e enfrentará o Sport nas quartas de final do Nordestão

Foto: Felipe Santos/Ceará SC O Ceará jogou diante do Sampaio Corrêa no estádio Castelão, no Maranhão, pela Copa do Nordeste.

Com uma dose de dramaticidade que parece inerente ao clube, o Ceará conquistou no último sábado, 7, a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste 2025. Fora de casa, no estádio Castelão, no Maranhão, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou uma virada com dois gols nos 15 minutos finais de jogo e venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, na despedida da fase de grupos.

Apesar de estar com a classificação bem encaminhada, o Vovô precisou dos tentos de Pedro Raul, de pênalti, aos 32 minutos, e de Galeano aos 37 — ambos do segundo tempo — para confirmar o prosseguimento na competição. Ambos saíram do banco de reservas para assegurar o triunfo. A equipe maranhense vencia o duelo desde o quatro minutos da segunda etapa com gol de Alan Stence.

O Ceará viveu dois enredos no duelo. No primeiro tempo, um domínio completo da partida. Fazendo um jogo mais propositivo que o habitual, mesmo jogando fora de casa, o grupo de Léo Condé arriscou lances que exigiram bastante do goleiro adversário, Renan Rinaldi, desde os primeiros minutos.

Com grande presença ofensiva nos 45 minutos iniciais, as principais construções de ataque feitas acabavam principalmente nos pés de Pedro Henrique, mas o Vovô apresentava alguns problemas ofensivos já conhecidos.

Além de não conseguir ultrapassar a defesa maranhense em algumas ocasiões, quando conseguia transpassar a última linha de marcação, o Vovô pecava nas finalizações. Houve ainda um pênalti não assinalado para o grupo cearense, já que a bola tocou na mão de um atleta rival aos 17 minutos, mas o árbitro — sem VAR — não marcou nada.

No outro lado do campo, o Sampaio Corrêa pouco conseguiu ter a bola. Quando teve a oportunidade de avançar, não ofereceu grande perigo ao goleiro Bruno Ferreira, de modo que a definição do placar ocorreu na segunda etapa, quando o embate ganhou um novo enredo.

Logo aos quatro minutos, Alan Stence colocou a equipe maranhense na frente no marcador. Com a vantagem, o time da casa passou a se lançar mais ao jogo, levando perigo ao goleiro Bruno Ferreira.

Do outro lado do campo, entretanto, o Vovô não esmoreceu, apesar de seguir apresentando falhas ofensivas como no primeiro tempo. A entrada de Pedro Raul e Galeano deu um novo tom ao jogo. A igualdade no placar foi alcançada aos 32 minutos do segundo tempo, após Fernandinho sofrer falta na entrada esquerda da grande área. PR9 converteu o pênalti que empatou o confronto. Cinco minutos depois, Galeano, do lado direito da grande área, finalizou para a virada.

Com a vitória, o Vovô conseguiu se confirmar nas quartas de final do Nordeste, onde irá enfrentar o Sport fora de casa. A equipe terminou a primeira fase da competição na terceira colocação do Grupo B com 13 pontos após sete jogos.

O Alvinegro agora terá um grande intervalo de dias até sua próxima partida. A equipe ainda entraria em campo pelo Brasileirão, mas teve a partida adiada porque jogaria contra o Fluminense, que já se encontra nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de clubes da Fifa. O próximo jogo, com data base para o dia 12 de julho, é nada menos que um Clássico-Rei diante do Fortaleza, pela Série A.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa

4-3-3: Renan; Ray, Dedé, Wesley e Gabriel Fontes; Pedro Dias, Alécio Gabriel (Jair) e Alan Stence (Verdún); Eric Carral (Paulo Victor), João Carlos (Cássio) e Adriano (Wadson). Técnico:Zé Augusto.

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Rafael Ramos (Rômulo), Éder, Willian Machado e Nicolas; Lucas Lima (Lourenço), Dieguinho e Matheus Araújo; Pedro Henrique (Galeano), Bruno Tubarão (Fernandinho) e Guilherme (Pedro Raul). Téc: Léo Condé.

Local: estádio Castelão, São Luís (MA)

Data: 07/06/2025

Árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Reinaldo de Souza Moura (RN)

Gols: Alex Stence (4/2°T), Pedro Raul (32/2°T) e Galeano (37/2°T)

Cartões amarelos: Ray, Wesley (SAM); Nícolas (CEA).