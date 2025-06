Em jogo tenso, Gauff vence Sabalenka de virada e conquista Roland Garros

Foto: JULIEN DE ROSA/AFP Coco Gauff celebra vitória sobre Sabalenka na final de Roland Garros

Coco Gauff é a nova campeã de Roland Garros. A tenista norte-americana superou Aryna Sabalenka por 2 sets a 1, neste sábado, 7, em uma partida emocionante que durou quase três horas. Em confronto tenso e dramático, Gauff, número 2 do mundo, virou o jogo contra a líder do ranking e garantiu a vitória na quadra Philippe Chatrier, em Paris, com parciais de 6/7 (5), 6/2 e 6/4. É o primeiro título da jovem no Grand Slam francês.

Essa foi a segunda vez que as duas decidiram um Grand Slam. A primeira ocorreu no US Open de 2023, quando Gauff também levou a melhor sobre Sabalenka de virada. Com o triunfo deste sábado, a norte-americana amplia a vantagem no retrospecto entre elas: são agora seis vitórias contra cinco da bielorrussa.

"Foi muito difícil, acho que nenhuma de nós estava conseguindo jogar muito bem. Assim que pisei na quadra e senti que estava ventando muito, sabia que ia ser uma dessas partidas, e sabia que teria que lutar por cada ponto. No último game, estava muito nervosa, mas tentei devolver cada bola e tentar jogar conforme as condições", disse a nova campeã após o título.

Coco fez história ao ser a primeira tenista dos Estados Unidos a conquistar o Grand Slam francês desde Serena Williams, há 10 anos. Ela se despede de Paris como a líder de vitórias no saibro em 2025, com 18 no total, à frente de Sabalenka, que tem 17.

Antes do Aberto da França, seu primeiro título nesta temporada, Gauff havia chegado às finais de forma consecutiva do WTA 1000 de Madrid e de Roma, mas perdido para Sabalenka e Jasmim Paolini.

Aos 21 anos, natural de Atlanta, Gauff soma dois títulos de Grand Slam em três finais disputadas na carreira. Até a decisão em Paris, ela passou por Olivia Gadecki, Tereza Valentova, Marie Bouzkova, Ekaterina Alexandrova, Madison Keys e Lois Boisson.

A final começou com uma batalha de mais de uma hora no primeiro set. Sabalenka teve um início dominante e chegou a abrir 4/1 com certa tranquilidade. No entanto, passou a cometer erros, e Gauff aproveitou para se recuperar no jogo, igualando em 5/5. A número 1 voltou à frente ao quebrar o saque da adversária, mas Gauff respondeu na mesma moeda, forçando o tie-break.

No desempate, Gauff abriu 3 a 0, mas Sabalenka reagiu e fechou em 7/5, vencendo o primeiro set por 7/6.

A resposta de Gauff veio no segundo set. Desta vez, foi ela quem abriu 4/1, impôs seu ritmo e não deu margem para a reação da adversária. Mesmo com Sabalenka quebrando o serviço e reduzindo para 4/2, Gauff manteve a consistência e devolveu a quebra, fechando o set em 6/2.

No terceiro e decisivo set, as duas tenistas oscilaram e mantiveram o duelo aberto. Gauff chegou a fazer 3/1, mas Sabalenka empatou. A norte-americana, porém, retomou o controle e fez 5/3. A bielorrussa diminuiu para 5/4, deixando tudo em aberto.

No game final, tensão máxima. Após desperdiçar um break point, Sabalenka cometeu erro na devolução, e Gauff aproveitou para fechar o jogo. Mostrando agressividade, ela forçou o erro da adversária e assegurou o título de Roland Garros.

Com a conquista, Gauff foi às lágrimas na lendária quadra de saibro. Em um momento emocionante, subiu até as arquibancadas para abraçar os pais, amigos e membros da equipe técnica.