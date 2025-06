Ferroviário recebe Santa Cruz em duelo decisivo e com torcida única no PV

Foto: Evelyn Victoria / Santa Cruz F. C. O Ferroviário foi derrotado pelo Santa Cruz, no domingo, 1º

Uma semana depois, um novo reencontro. Ferroviário e Santa Cruz-PE se enfrentam neste domingo, 8, às 17h30min, no estádio Presidente Vargas (PV), pela Série D do Campeonato Brasileiro. No último embate entre as equipes, o time pernambucano levou a melhor ao vencer por 3 a 1. Agora, diante de sua torcida, o Ferrão tenta retomar o caminho das vitórias. O confronto será transmitido pela TV Ferrão.

O duelo no Recife, todavia, ficou infelizmente marcado pelo que aconteceu fora de campo. No trajeto de retorno ao hotel onde a equipe coral estava hospedada, o ônibus foi apedrejado por torcedores do Santa Cruz, mesmo com escolta da Polícia Militar de Pernambuco.

Ninguém ficou ferido, mas o Tubarão da Barra classificou a ação como “covarde” e afirmou que a integridade física de atletas e membros da comissão técnica foi colocada em risco. Por esse motivo, o embate será disputado com torcida única no PV.

Com a bola rolando, o jogo tem grande importância em relação à tabela de classificação. Atualmente, o Peixe é o quarto colocado do Grupo C, com nove pontos conquistados. O Santa, por sua vez, lidera com 19 e segue invicto na competição nacional.

Mesmo dentro do G-4, o Ferroviário faz uma campanha que ainda deixa o torcedor desconfiado. Em sete jogos, foram três vitórias (todas em casa) e quatro derrotas.

Um triunfo diante do Santa, portanto, se mostra fundamental para as pretensões da equipe de se classificar ao mata-mata e, consequentemente, lutar pelo acesso à Série C de 2026.

Para buscar a vitória, o técnico Tiago Zorro não deve ter problemas para escalar a equipe, que deve ir a campo com: João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos; Kevin Rivas, Ramires e Gharib; Bryam, Ciel e Felipe Cruz.

Já o Tricolor do Arruda, com vários nomes conhecidos, deve jogar com: Felipe Alves; Israel, Matheus Vinícius, Eurico e Rodrigues; Wagner Balotelli, Jonatas Paulista e Willian Júnior; Geovany, Thiago Galhardo e Thiaguinho. Marcelo Cabo comanda a equipe.

Outros cearenses em campo

No mesmo dia do Tubarão, outros dois representantes do futebol cearense na quarta divisão também entram em campo, porém às 16 horas. Fora de casa, em São Luís, o Iguatu enfrenta o Maranhão. Já o Maracanã, em Maracanaú, recebe o Imperatriz-MA.