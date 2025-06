Ícones da nova geração: Sinner e Alcaraz se enfrentam na final de Roland Garros

Foto: TIZIANA FABI; ANDREAS SOLARO/ AFP Sinner e Alcaraz disputam neste domingo a final de Roland Garros

A final de Roland Garros coloca frente a frente os dois principais nomes da nova geração do tênis. O italiano Jannik Sinner, de 23 anos, número 1 do ranking, encara o espanhol Carlos Alcaraz, 22, vice-líder, na famosa quadra Philippe Chatrier, em Paris, na França, a partir das 10 horas (horário de Brasília), deste domingo, 8.

A decisão no principal palco do saibro francês marca também a primeira entre os dois ícones da nova geração em um Grand Slam. O importante confronto tem sabor de revanche para Sinner, que perdeu um torneio "dentro de casa" para o espanhol, em maio.



Os tenistas estiveram frente a frente na final do Aberto de Roma, torneio de saibro que antecede a disputa do grand slam francês. Na ocasião, Alcaraz venceu por dois sets a zero, com parciais de 7-6, 7-5 no tie break, e 6-1.

Este será o 12º encontro entre os dois melhores tenistas do mundo, com Alcaraz tendo vantagem no duelo. O espanhol venceu sete vezes o adversário e ostenta atualmente quatro vitórias seguidas. Em finais de torneios, Sinner permanece em desvantagem, tendo vencido apenas o ATP de Umag, em 2022.

Alcaraz, por sua vez, bateu o rival no ATP de Beijing, em 2024, além de superar o italiano em Roma.

O confronto também desempatará a quantidade de títulos em Grand Slams entre os dois. Cada um já ergueu três troféus dos principais torneios do Circuito Mundial de Tênis. Alcaraz, atual campeão de Roland Garros, soma ainda duas conquistas de Wimbledon. Sinner venceu duas vezes o Australian Open e uma vez o US Open.

O tenista espanhol vive um momento de recuperação após oscilar no segundo semestre de 2024. Nos Jogos Olímpicos do ano passado, realizados em Paris, o tenista espanhol foi medalhista de prata no torneio. O jogador foi derrotado pelo experiente Novak Djokovic por dois sets a zero, em parciais de 7-6 e 7-6.

Desde essa derrota, Alcaraz apresentou uma maior irregularidade, sendo eliminado precocemente em alguns torneios menores. Em 2025, o atleta recuperou a boa forma e venceu, além do Masters 1000 de Roma, o Masters 1000 de Monte Carlo, e busca o seu primeiro Grand Slam na atual temporada.

Jannik Sinner, por sua vez, também passou por um momento de baixa na carreira em um passado recente. Condenado por doping em fevereiro, o italiano passou três meses sem disputar partidas oficiais e retornou apenas em maio, justamente em Roma. Em 2025, o tenista conquistou o Australian Open, primeiro Grand Slam do calendário do Circuito.

Os atletas são considerados os rostos do tênis moderno, mantendo um amplo domínio nos grandes torneios. Dos últimos nove Grand Slams disputados, seis foram vencidos por Alcaraz ou por Sinner. Em 2024, o italiano venceu Australian e US Open, enquanto o espanhol faturou Roland Garros e Wimbledon.