Portugal e Espanha decidem final da Liga das Nações com duelo de gerações

Foto: TOBIAS SCHWARZ, FABRICE COFFRINI / AFP Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal fazem duelo de gerações em final da Nations League

Em um confronto ibérico, a final da Liga das Nações será decidida entre os vizinhos Portugal e Espanha. As seleções se enfrentam neste domingo, 8, às 16 horas (horário de Brasília). A decisão será disputada na Allianz Arena, em Munique (ALE), e contará com transmissão ao vivo dos canais ESPN, Sportv e do streaming Disney+.

Uma das favoritas ao título desde o início da competição, a seleção espanhola não teve grandes dificuldades para chegar à final. Na fase de grupos, a equipe comandada por Luis De La Fuente se classificou como líder do grupo 4. Nas quartas de final, venceu a Holanda nos pênaltis. Já na semifinal, a Fúria superou a França em um movimentado confronto de nove gols. Na ocasião, após abrir 5 a 1 no placar, viu os franceses reagirem, mas conseguiu manter a vantagem e garantir a vaga na finalíssima.

Ainda embalada pela grande vitória na semifinal, a Espanha chega como favorita diante de Portugal. Com um elenco robusto em todos os setores, o time de De La Fuente mescla a experiência de jogadores consolidados com o talento de jovens promessas — entre elas, o atacante Lamine Yamal. Com apenas 17 anos, o atacante do Barcelona é um dos destaques do futebol espanhol, candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo e a principal esperança da equipe na decisão.

Aliás, a presença de Yamal em campo evidencia o confronto entre gerações que marcará a final, uma vez que o principal nome do lado português é Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história da seleção lusitana. Aos 40 anos, o atacante do Al-Nassr foi o autor do gol que garantiu Portugal na final. Em entrevista coletiva após a semifinal, o craque português reconheceu o bom nível de Yamal.

“Ele é um jogador especial, com um futuro brilhante. Já está fazendo a diferença em alto nível”, disse Cristiano.

Apesar de não ter o favoritismo, Portugal chega confiante para a decisão depois de eliminar a anfitriã Alemanha na semifinal, vencendo de virada por 2 a 1. Com campanha semelhante à da Espanha, a seleção comandada por Roberto Martínez também avançou como líder do grupo 1 na fase de grupos e, nas quartas de final, superou a forte Dinamarca por 5 a 3 no placar agregado.

Em busca do bicampeonato da Liga das Nações, Portugal tenta superar a atual campeã Espanha. Para isso, os lusitanos precisarão quebrar um longo tabu de 15 anos sem vencer os vizinhos. A última vitória portuguesa sobre a Espanha foi em um amistoso em 2010, quando venceu por 4 a 0. Desde então, foram seis confrontos, com cinco empates e uma vitória espanhola.

Ficha técnica Portugal x Espanha

Data: 8/6/2025 (domingo)

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Trasmissão: ESPN, Sportv e Disney+

Arbitro: Sandro Schärer (SUI)

Assistentes: Jonas Erni (SUI) e Susann Küng (SUI)

Quarto árbitro: Fedayi San (SUI)

VAR: Fedayi San (SUI)

Prováveis escalações

Portugal

4-3-3: Diogo Costa; Nelson Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto. Téc.: Roberto Martínez

Espanha

4-3-3: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Le Normand e Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri e Mikel Merino; Lamine Yamal, Oyarzabal e Nico Williams. Téc.: Luis De La Fuente