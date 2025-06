Rival do Fortaleza está definido

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Vojvoda ganha reforços no elenco

Classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste há mais de dois meses, o Fortaleza conheceu neste sábado, 7, seu adversário na fase seguinte do Nordestão. O Tricolor enfrentará o Bahia no mata-mata da competição. Em duelo da última rodada do Grupo B, que estava atrasada, o Tricolor baiano venceu o Náutico por 3 a 1 na Arena Fonte Nova.

A equipe comandada por Rogério Ceni até saiu atrás no placar após gol de Bruno Mezenga, mas buscou a virada com Tiago, duas vezes, e Michel Araújo.

Desse modo, conforme o regulamento, o Bahia — classificado como líder do grupo B — enfrentará o Fortaleza, quarto colocado do grupo A. Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos, a equipe comandada por Rogério Ceni terá o mando de campo nas quartas de final, disputada em jogo único. As datas do confronto ainda serão definidas pela CBF.

O compromisso diante do Bahia será mais um desafio para a equipe de Vojvoda, que ainda tenta encontrar sua melhor forma na atual temporada e superar o momento de crise. Sem vencer há seis jogos, o Leão do Pici acumula insucessos desde o início do ano. A inconstância e as derrotas vexatórias do elenco tricolor têm sido o cenário comum nas competições disputadas.

Entretanto, a reformulação interna em curso no time de Vojvoda pode dar um novo rumo para o restante da temporada. Ações como o retorno de Sérgio Papellin ao cargo de diretor de futebol e as movimentações do clube no mercado de transferências são apostas da equipe para uma boa recuperação.

Na atual janela de transferências extra, que se encerra no dia 10 de junho e depois reabre em julho, o Fortaleza já confirmou a contratação do meio-campista Matheus Pereira, e deve anunciar em breve Diego Valdés, com o objetivo de qualificar o elenco tricolor.

Segundo apuração do colunista do O POVO, Afonso Ribeiro, o Leão vai desembolsar 3,5 milhões de dólares (R$ 19,4 milhões na cotação atual) ao América do México para contratar o meia chileno. O jogador de 31 anos é aguardado para se apresentar no novo clube na próxima quarta-feira, 11.

Estas cifras correspondem, em valores nominais, ao maior investimento do clube do Pici na aquisição de um jogador, em reais. No fim de 2023, o Leão repatriou Moisés do Cruz Azul, do México, por 3,8 milhões de dólares, que, à época, correspondiam a R$ 18,4 milhões.

Seguindo o processo de reformulação da equipe, algumas saídas também estão previstas. Entre os nomes que devem deixar o Leão do Pici está o argentino Pól Fernandez, que chegou cercado de expectativas e decepcionou dentro de campo.

Antes da pausa do Brasileirão para a disputa do Super Mundial de Clubes, o Tricolor ainda entra em campo pela 12ª rodada para enfrentar o Santos. Com as duas equipes dentro da zona de rebaixamento da Série A, Leão e Peixe possuem campanhas semelhantes na competição com duas vitórias cada em 11 partidas. Um triunfo pode ser o suficiente para sair do Z-4.