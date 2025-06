Alcaraz vence Sinner em final épica e repete título em Roland Garros

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP Alcaraz vibra com vitória heroica sobre Sinner em Roland Garros

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, venceu o italiano Jannik Sinner (nº1) neste domingo, 8, na final mais longa da história de Roland Garros, e repetiu o título do ano passado no Grand Slam parisiense.

Alcaraz fechou o jogo em 3 a 2, de virada, com parciais de 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3) e 7-6 (10-2), em 5 horas e 29 minutos na quadra Philippe Chatrier.

A primeira final de Grand Slam entre os dois tenistas que dominam atualmente o circuito ficará marcada na história do tênis. No retrospecto geral do confronto, são oito vitórias para Alcaraz, que venceu os últimos cinco duelos, e quatro para Sinner.

"Seu nível é incrível, as duas semanas que você jogou. Sei o quanto você se dedica e é um privilégio jogar contra você. Você é uma grande inspiração para os jovens jogadores e para mim", disse Alcaraz a Sinner após na cerimônia de premiação.

"É mais fácil jogar do que falar neste momento", declarou o italiano, devastado. "Tentamos dar o nosso melhor hoje, demos tudo o que tínhamos. Não vou dormir muito bem hoje, mas está tudo bem".

Cinco Grand Slams em cinco finais

Alcaraz, de 22 anos, mantém o título em Roland Garros e chega a cinco Grand Slams conquistados em cinco finais disputadas, enquanto Sinner, de 23, perde a primeira depois de vencer suas três anteriores (Aberto da Austrália 2024 e 2025, US Open 2024).

De fato, o espanhol é o segundo jogador a vencer suas cinco primeiras finais de 'Major', depois do lendário Roger Federer.

Com Federer e Nadal aposentados e com Novak Djokovic dando pistas de que está perto de encerrar a carreira, o 'Big 3' deve se tornar 'Big 2' nos próximos anos: Alcaraz e Sinner, que dividiram igualmente os últimos seis Grand Slams, chegaram para ficar por muito tempo.

A final teve um antes e depois com os três match points que Alcaraz salvou quando perdia por 5 a 4 e 0-40 no quarto set. Até então, o jogo tinha sido uma luta pela sobrevivência para o espanhol contra uma muralha intransponível.

Durante dois sets, Sinner impôs seu jogo implacável: máxima consistência para deixar o adversário sem conseguir se manter nos ralis e sem encontrar alternativas.

Para piorar a situação de Alcaraz, ele sentiu um incômodo no olho direito durante o primeiro set e teve que pedir atendimento médico.

Um milagre em três bolas

Precisando virar dois sets de desvantagem, algo que nunca havia conseguido em sua carreira, o espanhol precisava de uma atuação heroica. Foi recuperando o ritmo e venceu o terceiro set, o primeiro que Sinner deixou escapar no torneio.

O milagre aconteceu na quarta parcial. Três match points foram salvos e Alcaraz ressuscitou na partida, enquanto Sinner mostrou os primeiros sinais de cansaço.

Com a noite caindo em Paris, o quinto set foi um presente para os 15 mil espectadores na Philippe Chatrier, que testemunharam uma exibição de tênis de mais de cinco horas.

O título ficaria em boas mãos com a vitória tanto de Sinner como de Alcaraz, mas o espanhol foi fulminante no super tie-break do quinto set, o primeiro desta edição de Roland Garros.

"É a final mais emocionante que já joguei. Estou orgulhoso de como administrei os momentos", disse Alcaraz na entrevista coletiva pós-jogo.

"Tive muitas oportunidades que não soube aproveitar. É uma derrota difícil de aceitar", lamentou, por sua vez, Sinner.