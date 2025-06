Ceará usará pausa na temporada para "descanso e trabalho" visando ajustes para o restante do ano

Foto: Lucas Emanuel/FCF Técnico Léo Condé no jogo Ceará x Sport, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

O mês de junho começou com a confirmação do Ceará nas quartas de final da Copa do Nordeste. Com a pausa do calendário brasileiro devido ao Mundial de Clubes de Fifa, as próximas semanas em Porangabuçu serão divididas em três aspectos: avaliação, descanso e trabalho.

Em termos de avaliação, o Vovô fez um bom primeiro semestre na maioria das competições em que entrou em campo até aqui. Para além do título do Campeonato Cearense e o avanço no Nordestão, com exceção da eliminação para o Palmeiras na Copa do Brasil, o grupo tem feito campanha positiva no Brasileirão, principalmente pelo desempenho na Arena Castelão.

A ideia para as próximas semanas é avaliar o que foi feito de bom até o momento e, com uma boa dose de descanso em meio ao extenso calendário do futebol brasileiro, trabalhar para melhorar o que ainda precisa ser lapidado. Esse plano foi um dos grandes pontos acentuados em coletiva cedida por Léo Condé após a vitória do Vovô diante do Sampaio Corrêa.

Para o treinador, as próximas três semanas serão utilizadas para melhorar ainda mais o grupo para os momentos mais decisivos do ano. "Queremos e podemos melhorar como equipe. É o que esperamos nessas três semanas que teremos de treinamento, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo. (...) Vamos aproveitar esse período que vamos ter. Primeiro de descanso, depois de trabalho, e chegar bem preparado não só para essa partida (contra o Sport pelas quartas de final do Nordestão), como no Brasileiro de um modo geral", frisou ele.

Esse tempo já começou a ser aproveitado contra o Sampaio Corrêa. Apesar do caráter decisivo da partida, Léo Condé assumiu que utilizou da escalação "mista" para observar jogadores que tiveram pouco tempo em campo nos cinco meses iniciais de 2025, o que pode ser primordial para as próximas etapas da temporada, quando o calendário se afunilar ainda mais.



"Muitos (dos jogadores escalados) aproveitaram, foram bem. É natural um pouco de dificuldade, de conectar as jogadas pela falta de entrosamento, mas tiveram uma performance boa. É claro que depois, no segundo tempo, alguns jogadores caíram um pouco, principalmente pela falta de ritmo de jogo, em um campo pesado, (...), mas, de um modo geral, também serviu para fazer esse trabalho de observação e preservar atletas que vinham desgastados", avaliou o comandante.

Dentre os jogadores que o torcedor já pode colocar na lista de avaliados por Condé, e que podem vir a ser utilizados em alguns jogos menos expressivos do ano, está o jovem Guilherme, que foi elogiado pelo técnico em meio ao assunto de utilização e observação de jogadores que não são titulares.

"Já citei o Guilherme em alguns momentos. Jogador jovem, de bom potencial, e é importante destacar ao torcedor que era um jogador que não era titular, foi conquistando seu espaço nos juniores ao longo da competição. Trouxemos ele para observá-lo de perto, estamos tendo o cuidado de ir lançando ele aos poucos, e queria oportunizá-lo de novo. Se movimentou bem. É um jogador que a gente aposta muito", citou Léo Condé.

O treinador, bem como sua comissão técnica, terá bastante tempo para observar as peças escondidas do elenco alvinegro, bem como afunilar problemas técnicos e táticos. Com a partida adiada diante do Fluminense, o Ceará só voltará a campo em pouco mais de um mês, quando enfrentará o Fortaleza pela Série A.