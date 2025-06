Novo reforço do Fortaleza, Diego Valdés é o maior investimento do Fortaleza em reais

Foto: Reprodução/Rede social Diego Valdés O meia chileno Diego Valdés está na mira do Fortaleza

Com o objetivo de promover mudanças na equipe e se reestruturar para o restante da temporada, o Fortaleza foi ao mercado buscar seu segundo reforço nesta janela do meio de temporada. A diretoria tricolor acertou a contratação do chileno Diego Valdés, do Club América-MEX, por 3,5 milhões de dólares — cerca de R$ 19,4 milhões na cotação atual —, cifra que representa o maior investimento do clube em reais em sua história. O contrato com o chileno é de três anos, e o meia deve chegar à capital cearense na quarta-feira, dia 11, conforme apuração exclusiva do colunista do O POVO, Afonso Ribeiro.

Aos 31 anos, Valdés tem um currículo sólido. Revelado pelo Audax Italiano-CHI, o meia fez carreira no México, passando por Morelia, Santos Laguna e, desde 2022, Club América. Foi no tradicional time da Cidade do México que ele atingiu o auge técnico: 140 partidas, 38 gols, 30 assistências e seis títulos conquistados, incluindo três ligas nacionais.

Valdés chega com status de titular e com a missão de agregar habilidades técnicas ao time de Vojvoda. Destro e com presença ofensiva marcante, o chileno se destacou nas últimas temporadas pelo América-MEX, onde atuava desde 2021. Foi no clube da capital mexicana que viveu o melhor momento da carreira, especialmente em 2022, quando somou 16 gols e nove assistências em uma única temporada.

No total, o camisa 10 disputou 140 partidas pelo América, balançou as redes 38 vezes e deu 30 assistências — números que o colocam entre os meias mais produtivos da América Latina nos últimos anos. Sua capacidade de criação, com passes verticais e leitura de jogo, é apontada como um diferencial que pode impulsionar o setor de meio-campo tricolor.

Antes de chegar ao América, Valdés teve passagens consistentes por outros dois clubes mexicanos: Morelia e Santos Laguna. Revelado no Audax Italiano, do Chile, o jogador construiu toda a carreira profissional fora do país natal, mas nunca perdeu espaço na seleção. Desde 2015, soma 37 convocações pela Roja, com participações na Copa América de 2019 e nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Em 2025, já entrou em campo quatro vezes pela equipe nacional, anotando um gol e uma assistência.

Junto ao meia Matheus Pereira, primeiro reforço do Leão nesta janela, Diego Valdés pode dar novas características ao setor central do Leão. Atuando de forma centralizada, o chileno pode ter liberdade para flutuar entre as linhas. Além da chegada à área, Valdés tende a se destacar por bolas enfiadas e assistências.